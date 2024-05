“Pazienza” è il nuovo singolo di Magma

Disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 10 maggio 2024 il nuovo singolo di Magma dal titolo “Pazienza”. La cantautrice siciliana ci fa dono di un nuovo capitolo carico di un ritmo avvolgente e di sonorità moderne che si intrecciano a un testo introspettivo, dedicato a tutti coloro che sono in cerca del proprio equilibrio. Il brano precede l’uscita del suo primo EP ed è stato realizzato insieme a Zibba, produttore e direttore artistico dell’intero lavoro.

“Pazienza, equilibrio del mondo per andare oltre e resistere ai cambiamenti. Pazienza quando si ha a che fare con sé stessi davanti uno specchio che spesso è abituato a giudicare. Ho scritto questo pezzo sei anni fa e c’è voluta tanta pazienza per pubblicarlo. Adesso i tempi sono maturi per guardarsi allo specchio, riconoscersi e ballare contro tutti i terremoti!”

BIO:

Siciliana d’origine e milanese di adozione. Il suo nome d’arte richiama il calore della sua terra natia e le sue diverse influenze musicali che spaziano dal cantautorato italiano, al pop fino all’alternative rock. Magma inizia a studiare canto presso l’accademia Palladium di Lia Minio a Favara e si diploma in canto al CPM di Milano. La cantautrice consegue la laurea magistrale in musicologia scrivendo una tesi incentrata su Carmen Consoli. Finalista al concorso per autori “Genova per voi” e al premio Donida, viene selezionata alle audizioni dal vivo della 31° edizione di “Musicultura”. Nel 2021 ottiene una borsa di studio della regione Sicilia che le dà la possibilità di frequentare il corso autori presso il C.E.T. di Mogol. Magma, dopo aver pubblicato il suo primo singolo “Il resto non conta” prodotto da Giuliano Dottori, esce con il secondo singolo “Sto bene a casa” prodotto da Zibba. “Pazienza” è il suo nuovo singolo.

