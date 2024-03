Passio Hominis: è uscito il nuovo brano di Daniela Mastrandrea

Passio Hominis, singolo per tenore e orchestra di Daniela Mastrandrea, è disponibile dal 22 marzo 2024 su tutte le principali piattaforme di streaming e download.

Il testo è del poeta altamurano Bartolomeo Smaldone. La musica della pianista e compositrice pugliese Daniela Mastrandrea. La voce, dal colore caldo e intenso, di Luigi Cutrone.

Il brano, in uscita nel periodo pasquale, è un invito alla riflessione e alla compassione: un artista ha il dovere e il compito di avvicinarsi ai grandi misteri della vita, poiché sa che per poter arrivare alla luce, bisogna attraversare il buio, e per arrivare alle somme vette, bisogna scendere in profondità degli abissi più scuri.

Guarda il video di Passio Hominis:

«Qualche mese fa, chiesi a Bartolomeo Smaldone di scrivere un testo – spiega Daniela Mastrandrea – Le tre componenti: profondità, riflessione, compassione. Una dedica per chi soffre e non trova ancora la luce. Era il 17 novembre e in quello stesso giorno il testo di Passio Hominis è nato. Quando l’ho ricevuto, un solo pensiero è stato chiaro alla mente: Bartolomeo riesce a dire con le parole quello che io sento e che solo con le note so esprimere. Ciascuno di noi porta con sé ferite che non si vedono – prosegue la Compositrice pugliese – le ferite dell’anima. Passio Hominis nasce da un bisogno intimo e profondo di prendersi cura delle proprie ferite. Siamo abituati a vivere la materia, ma in realtà è lo spirito che si muove per mezzo della materia – conclude Daniela – e questo brano è un momento di meditazione e spiritualità».

Ascolta il brano su Spotify

Intenso e toccante, Passio Hominis è il racconto di una luce che si esprime quando tutto intorno tace, svelando il mistero della vita attraverso il vuoto eterno della propria coscienza, nonché il bisogno intimo e profondo di essere liberati, nella consapevolezza che il mistero è nell’amare ogni più piccola ferita.

Il brano è stato registrato presso Lab Sonic Studio a Matera dal fonico Francesco Altieri, che da diversi anni segue i lavori della Mastrandrea.

Disponibile su tutte le piattaforme digitali ▶️ https://lnkfi.re/passiohominis

BIOGRAFIA

A sette anni comincia lo studio del pianoforte e a nove compone i suoi primi pezzi. Si diploma in pianoforte affiancando gli studi di composizione.

Si esibisce in numerosi festival e rassegne musicali come Piano City Milano, Festival Argojazz, Time Zones, Fasano Musica, Bari In Jazz, Experimenta e altri.

È vincitrice di diversi concorsi internazionali di composizione, premi e contest musicali tra i quali Web Talent V.I.T.A. di Believe Digital, Fondazione Estro musicale, Premio Argojazz, Digital Contest Kleisma e L’artista che non c’era e altri.

Tra le sue composizioni premiate: Indesiderabile Tenerezza, Luci e Ombre, La Besana e Mondi Paralleli, ospite su Radio Classica, recensito da La Gazzetta del Mezzogiorno, il Corriere del Mezzogiorno, il Nuovo Quotidiano di Puglia, MAT2020, SOund36 e classificatosi tra le migliori proposte del 2020.

Ha all’attivo circa duecento composizioni pubblicate tra album e singoli: dal duo all’orchestra, dal jazz alla classica.

Contatti