Pasquale Fama/Umberto Maisto/Luca Enipeo pubblicano l’album “Medeidae”

Medeidae è un progetto in cui le lingue non rappresentano confini, ma diventano strumenti espressivi. Sei idiomi, napoletano, portoghese, francese, italiano, spagnolo e inglese, convivono in un universo sonoro in cui ciascuno porta con sé una propria temperatura emotiva, capace di evocare sfumature e suggestioni differenti.

Il nome Medeidae nasce dalla scomposizione di Diomedeidae, la famiglia degli albatri, ed è un omaggio a L’Albatros di Charles Baudelaire. Un riferimento che racchiude l’identità del progetto e ne rivela la vocazione poetica e visionaria.

Al centro di questo percorso artistico si trova un trio d’eccezione, composto dai testi mistici di Pasquale Fama, dalla sensibilità musicale di Luca Enipeo e dall’architettura sonora di Umberto Maisto.

Il loro “Laboratorio-Canzone” fonde radici popolari e linguaggi contemporanei in una sintesi stilistica originale e vibrante, dove misticismo, lirismo e dimensione onirica si intrecciano in modo naturale. Un lavoro di raffinata artigianalità che non cerca di spiegare, ma di evocare, lasciando nell’ascoltatore una traccia sottile e persistente: qualcosa che sfugge alle definizioni, ma che si riconosce immediatamente.

«Abbiamo avuto l’onore di condividere il palco con maestri assoluti. Proveniamo dalle esperienze artistiche di Paolo Conte e della Nuova Compagnia di Canto Popolare. Questa sinergia, maturata sui palcoscenici internazionali, trasforma il vissuto artistico in uno strumento capace di raggiungere l’essenza dell’emozione.»

Ascolta l’album:

Medeidae

Formazione:

Trio:

Pasquale Fama (menzione speciale per la colonna sonora del Premio Corto Flegreo e autore delle musiche originali del Festival Letterario FLiP): voce, chitarra e testi

Umberto Maisto (Nuova Compagnia di Canto Popolare): chitarra classica e chitarra portoghese

Luca Enipeo (collaboratore di Paolo Conte): chitarra classica e chitarra portoghese

Quintetto

Con la partecipazione di:

Marco de Tilla (collaborazioni con Franco Battiato e Paolo Fresu): contrabbasso

Marco Fazzari (collaborazioni con Norma Winstone): batteria e percussioni

La band è attualmente in tour e la prossima data è:

Data: venerdì 31 luglio 2026 ore 21 al Cessole Festival

Località: Cessole (Asti)

Altre informazioni sul sito Medeidae