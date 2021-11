Parsifal Piano Trio: la grazia e l’armonia del Tango

Il Parsifal Piano Trio è una formazione musicale classica, formatasi circa venti anni fa (nel 2001) e composta attualmente da tre virtuose artiste di diversa estrazione: Jalle Feest di origine austro-francese (violino), Emilia Slugocka (violoncello) proveniente dalla Polonia, e l’italiana Anna Paola Milea (piano).

Tre donne carismatiche, reduci da numerosi successi ed attualmente in uscita con un CD di eccezionale fattura interamente dedicato alla musica di Astor Piazzolla, dal titolo “TRIO FOR TANGO” (edito da Luna Rossa Records).

10 brani carichi di tensione emotiva, che le artiste interpretano e controllano con sensibilità “tipicamente” femminile. Una rilettura del repertorio piazzolliano a cui si sono dedicate con assoluta perseveranza e passione, attraverso un’impronta stilistica che dischiude gli orizzonti ad una nuova forma di interpretazione che si concretizza durante l’esecuzione, così come lo stesso Piazzolla avrebbe desiderato; dato che il grande maestro argentino affermava che la propria musica può esistere unicamente nel presente, nell’istante stesso in cui la si suona.

Una piena immersione nel tango argentino che Jalle Feest, Emilia Slugocka e Anna Paola Mineo affrontano senza incertezze, con grande affiatamento e maturità, e con la propria misura stilistica in grado di restituire all’ascoltatore una musicalità meno sferzante, e più decisamente ritmica.

Una suggestione che si crea dal dialogo tra i vari strumenti, attraverso una sovra-lettura (o sovra-partitura) ben congeniata che sfugge alla più ossessiva e ripetitiva cifratura accademica piazzolliana, e che rinuncia (forse) in parte all’espressività di un pathos struggente per addentrarsi in più soavi meandri interpretativi.

Un CD in grado di proporre un tango più suadente e avvolgente, e più vicino stilisticamente alla ricettività dei nostri tempi.

Il titolo Libertango è la fusione di Libertad e Tango e rappresenta il passaggio dal tango tradizionale al tango nuevo di Astor Piazzolla, la svolta “elettrica e rivoluzionaria” nel repertorio e nella discografia del musicista. Questa versione, eseguita dal Parsifal Piano Trio, attualmente formato da Jalle Feest (violino), Emilia Slugocka (violoncello) ed Anna Paola Milea (pianoforte), è un arrangiamento del maestro Gian Luigi Zampieri; per le percussioni l’arrangiamento è a cura del maestro Alessandro Monteduro. https://parsifalpianotrio.com

Ringraziamenti:

Ermanno Corrado (Corrado Productions) per il costante supporto, Luigi Cariddi, il brillante sound engineer, Alessandro Monteduro splendido percussionista, Roberto Piana e Gian Luigi Zampieri per le bellissime trascrizioni, Elisabeth Jeanette Deleacaes (Beth Betty) per la grafica accattivante, Amusart per la consulenza impeccabile e per la magnifica immagine di copertina, Barbara Campelli per la traduzione inglese, e tutti gli amici che con grande entusiasmo hanno contribuito alla realizzazione del cd.

Foto: Alberto Mantegna per AMUSART

