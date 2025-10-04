Paolo Di Frenna pubblica il nuovo album “Pacifista Assassino”

Dopo due anni di silenzio, Paolo Di Frenna torna con un nuovo capitolo della sua storia musicale. L’artista recentemente ha pubblicato il nuovo album Pacifista Assassino, un lavoro che segna un’evoluzione naturale del suo percorso artistico.

Il disco unisce un approccio più popolare e accessibile alla profondità e raffinatezza che da sempre caratterizzano la sua musica. Un equilibrio tra melodie orecchiabili e testi densi di significato, capaci di riflettere sull’attualità e sulla complessità della vita moderna.

Il titolo, Pacifista Assassino, racchiude una dicotomia forte e simbolica, rappresentazione della condizione umana. Primo singolo estratto è Santi e Briganti, un affresco ironico e pungente dell’Italia contemporanea.

Ogni brano nasce da esperienze personali che hanno segnato l’artista, con un linguaggio cantautorale che mescola pop e sonorità tradizionali reinterpretate in chiave contemporanea. Il risultato è un lavoro che è al tempo stesso evoluzione stilistica e specchio autentico di un periodo storico.

Biografia

PDF è lo pseudonimo di Paolo Di Frenna, musicista e artista che nel 2017 è tornato sulla scena dopo 13 anni di pausa. Il nome “PDF” è sia l’acronimo del suo nome e cognome, sia un richiamo al celebre formato digitale: un parallelismo con la sua filosofia artistica, che mira a dare diffusione universale a testi e immagini.

Da sempre appassionato di musica e arti visive, nel 2017 pubblica il suo primo disco omonimo. Nel 2023 esce Fragile Mondo, singolo che anticipa il suo secondo album. Oggi, con Pacifista Assassino, Di Frenna si conferma un cantautore maturo, capace di muoversi tra le suggestioni di De André e Battisti, con eleganti sfumature jazz ed etniche.

