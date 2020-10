PAOLO BENEDETTINI TRIO

Re: Connections

Double 16 Records

2020



Un ponte immaginario fra tradizione e modernità che si estrinseca attraverso un profondo e incondizionato rispetto per il linguaggio tipico del jazz ma, allo stesso tempo, anche con uno sguardo rivolto all’evoluzione jazzistica.è la nuova fatica discografica firmata, spumeggiante formazione drumless costituita da(chitarra),(pianoforte e Fender Rhodes) e, appunto, Paolo Benedettini (contrabbasso). Il CD prevede dodici brani, di cui solo Intro, Modes from D.G. e Bruno’s Lines sono composizioni originali partorite dall’ubertosa materia grigia del contrabbassista, mentre Love Walked In (), Coro A Bocca Chiusa (), I Concentrate On You (), Hindsight, Fantasy in D, Martha’s Prize (), Entr’acte I (), Chovendo Na Roseira () e For Toddlers Only () completano la tracklist. Il climax di Modes from D.G. è magnetico, tensivo. L’eloquio di Bovi è spigliato, ricco di rutilante musicalità, sostenuto dal chirurgico walking di Benedettini. Menci (al pianoforte) si esprime cesellando un discorso improvvisativo assai accattivante, pregno di spiccato senso dello swing e adornato da illuminanti cenni di outside phrasing. L’ammiccante Bruno’s Lines è un brano che conquista e coinvolge all’istante. Il chitarrista dà vita a un’elocuzione estremamente godibile, impreziosita da svariati e maliardi intercalari bluesy. Nico Menci (anche qui al pianoforte) snocciola un playing adamantino, denso di gusto. “Re: Connections” è un album che brilla per una grande piacevolezza d’ascolto, dal quale emerge un’enciclopedica conoscenza della grammatica jazzistica che Paolo Benedettini e i suoi due eccellenti partner padroneggiano con lodevole maestria.

Genere: Modern Jazz

Musicisti:

Marco Bovi, guitar

Nico Menci, piano and Fender Rhodes

Paolo Benedettini, double bass

Brani:

01. Intro

02. Modes From D.G.

03. Love Walked In

04. Bruno’s Lines

05. Coro a Bocca Chiusa (Madama Butterfly)

06. I Concentrate on You

07. Hindsight

08. Fantasy in D

09. Martha’s Prize

10. Entr’acte I (from Carmen)

11. Chovendo Na Roseira

12. For Toddlers Only