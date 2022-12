PAOLO ANGELI | dopo il tour americano il chitarrista sardo suonerà in diverse città italiane

Il musicista sardo, reduce da un tour di successo negli Stati Uniti, sarà in Italia per promuovere l’album Rade. Pat Metheny ha definito i concerti di Angeli “ l’evocazione di un’energia creativa pura”.

Dopo un tour di successo negli Stati Uniti Paolo Angeli ritorna in Italia, annunciando un concerto maratona di quasi due ore, in cui eseguirà la versione integrale dell’album Rade e si dedicherà a rileggere Jar’a e la sua discografia da solista quasi trentennale, con omaggi a Radiohead e Björk. Il Chicago Rider ha introdotto così l’eclettico musicista: “ Molti critici hanno suggerito che l’era della musica per chitarra è finita, ma sicuramente non stanno parlando di Paolo Angeli (…), uno dei chitarristi maggiormente innovativi al mondo, a giudicare non solo dalle sue composizioni sperimentali ma anche per lo strumento che ha ideato per suonarle: la chitarra sarda preparata”.

Il fitto calendario dei concerti avrà inizio a Roma (30 novembre, Teatro Garbatella), proseguendo a Napoli (1 dicembre, Auditorium 900), Bologna (2 dicembre, Auditorium Dams), Firenze (3 dicembre, Palazzina Ex Fabbri), Ferrara (4 dicembre, Teatro Nucleo), Milano (5 dicembre, Teatro dal Verme , 6 dicembre Spazio Teatro 89). Il tour proseguirà in Europa e riprenderà in Italia in primavera, per poi riprendere sulle rotte intercontinentali.