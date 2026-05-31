“Paladini”: i Locksover raccontano la divisione sociale degli ultimi anni

C’è qualcosa di profondamente inquietante nei momenti in cui le persone smettono di ragionare come individui e iniziano a muoversi come un’unica massa spinta dalla paura, dalla rabbia o dal bisogno di sentirsi dalla parte giusta.

È proprio dentro questo clima soffocante che prendono forma i Locksover con “Paladini”, il nuovo singolo in uscita il 29 Maggio: un brano rock duro, provocatorio e volutamente scomodo che racconta la nevrosi collettiva vissuta negli ultimi anni, trasformando tensione sociale, conformismo e divisione in una critica feroce al comportamento umano nei periodi di crisi.

La band piacentina utilizza il rock come strumento di denuncia trasformando rabbia, estraneazione e disillusione in un brano aggressivo e tagliente, costruito su immagini forti e riferimenti simbolici che raccontano il clima vissuto durante il periodo pandemico.

Andrea Ferdenzi, autore del testo, descrive una società frammentata, attraversata da sospetto reciproco, bisogno di approvazione sociale e ricerca continua di un “nemico” da additare.

“Paladini” nasce infatti dall’osservazione di persone divise non tanto dal pericolo reale, quanto dal giudizio reciproco, dall’invidia sociale e dal desiderio di mostrarsi moralmente superiori. Da qui il concetto dei “paladini”: figure che si autocelebrano pubblicamente sentendosi dalla parte giusta della storia mentre partecipano inconsapevolmente ad una psicosi collettiva.

Il testo alterna sarcasmo, critica sociale e immagini volutamente provocatorie: dalle “lezioni in TV su come fare la spesa” fino al riferimento alla “finestra di Overton”, simbolo della manipolazione delle masse e dello spostamento graduale di ciò che viene considerato accettabile nella società. Frasi come “Ma quant’è bella la vita se la vivi in casa” o “Vi siete chiesti almeno chi o cosa siete ora?” diventano così il cuore di una riflessione più ampia sull’identità individuale e sul conformismo.

Particolarmente forte è anche il simbolismo dell’“arcobaleno di follie” e dell’“arcobaleno di menzogne”, immagini che i Locksover utilizzano per criticare il perbenismo superficiale e i messaggi rassicuranti che, secondo la visione del brano, hanno spesso nascosto tensioni sociali molto più profonde.

Ma “Paladini” non vuole essere un manifesto ideologico né un attacco ad una singola fazione. La canzone si presenta piuttosto come una provocazione aperta: fino a che punto la paura può spingere le persone a dividersi? Quanto facilmente un amico, un fratello o un coetaneo possono trasformarsi improvvisamente in un “nemico” solo perché compiono scelte differenti?

A rafforzare questo concetto contribuisce anche l’opera dell’artista piacentino Fabio Guarino, che accompagna il brano con un’immagine ispirata alle riflessioni di Carl Gustav Jung sulla psicologia delle masse e sulla possibilità, per il singolo individuo, di emanciparsi dalla coscienza collettiva per salvare la propria identità.

L’uscita del singolo sarà inoltre accompagnata dal release party ufficiale dei Locksover previsto per il 30 Maggio presso La Perla Nera di Castelmassimo, un appuntamento che permetterà al pubblico di vivere dal vivo tutta l’energia e la provocazione del progetto.

Con “Paladini”, i Locksover confermano la volontà di utilizzare la musica non solo come intrattenimento, ma anche come strumento di provocazione e riflessione sociale, portando avanti una scrittura che osserva il presente senza paura di toccare temi scomodi.

I Locksover nascono a Piacenza nel 2020, in un periodo difficile che per loro diventa invece l’occasione per iniziare un progetto musicale solido e determinato. Andrea Ferdenzi e Davide Romanini sono i fondatori del gruppo e fin dagli esordi puntano su brani originali e su un sound rock diretto, pensato per coinvolgere il pubblico dal vivo.

Nel 2023 pubblicano i primi cinque singoli ufficiali, segnando l’avvio del loro percorso discografico. Tutti i brani sono stati registrati in collaborazione con Riccardo Demarosi.

Con l’ingresso di Alex Zappieri, che subentra con energia e determinazione, la band consolida la propria identità sonora, rendendola più energico-compattta e incisiva.

Il 2024 e il 2025 rappresentano una fase di crescita importante: escono i singoli No Panic e 404, il cui videoclip debutta in anteprima su SKY TG24. Nello stesso anno i Locksover vincono il Rugby Varese Music Challenge, esibendosi davanti a oltre 12.000 spettatori.

Nel 2026 il gruppo prosegue con nuovi singoli, tra cui Cool e Paladini, confermando una scrittura attenta ai temi contemporanei e una presenza live sempre più incisiva. Una band giovane, in costante evoluzione, pronta a portare la propria energia sui palchi di tutta Italia.