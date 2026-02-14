Pablo debutta con Mediterranean Label: fuori il 13 febbraio “Solo Solamente Per Te”

Il 13 febbraio 2026 esce su tutte le piattaforme digitali “Solo Solamente Per Te”, il nuovo singolo di Pablo, pseudonimo di Paolo Ocello, giovane cantautore siciliano nato a Mazara del Vallo il 26 settembre 2005.

Con questo brano, Pablo firma ufficialmente con Mediterranean Label, segnando un passaggio fondamentale nel suo percorso artistico e discografico. Il singolo è pubblicato e distribuito da Virgin Music, parte di Universal Music Group, confermando l’ingresso dell’artista in un contesto discografico di respiro internazionale.

“Solo Solamente Per Te” è un brano intimo, emotivamente nudo, che racconta la difficoltà di lasciar andare un amore non risolto. Il testo si muove tra ricordi, attese mancate e una paralisi mentale che accompagna chi resta fermo mentre il tempo continua a scorrere. È una canzone che parla di dipendenza emotiva, solitudine e silenzi interiori, trasformando la fragilità in racconto diretto e condivisibile.

La scrittura di Pablo è da sempre il suo spazio più autentico. Inizia a scrivere giovanissimo, prima poesie e poi canzoni, spinto da una necessità espressiva più che da una scelta artistica consapevole. In difficoltà nel dialogo con persone nuove, trova nella musica il suo linguaggio principale e nel tempo costruisce un’identità riconoscibile, fatta di testi diretti, profondamente introspettivi e sinceri.

Nel corso degli anni si esibisce in diversi contesti, dal centro città ai teatri, consolidando il rapporto con il pubblico e con il palco. Il suo obiettivo artistico è chiaro: dare voce a chi non riesce a parlare, a chi resta in silenzio per paura, rabbia o fragilità. Pablo non racconta solo se stesso, ma si propone come mezzo ed eco di emozioni comuni, spesso inascoltate.

Con “Solo Solamente Per Te”, Pablo apre un nuovo capitolo del suo percorso artistico, portando al centro l’emotività come linguaggio universale e confermando una crescita artistica che unisce verità personale e visione contemporanea.