Ozric Tentacles in concerto al Duel Club di Pozzuoli il 2 aprile 2025

Ozric Tentacles live in Campania! La storica band britannica di rock psichedelico e progressive torna in Italia per un tour esclusivo che farà tappa anche a Pozzuoli (Napoli) con un’unica imperdibile data: mercoledì 2 aprile 2025, ore 21:30 al Duel Club. Opening act: Silas & Saski.

Biglietti disponibili su Dice, Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Location: Duel Club – Via Antiniana, 2/A – Pozzuoli (NA)

Info & contatti:

Ufficio K | Tel. 335 623 5149 | ✉️ info@ufficiok.com

www.ufficiok.com

Una leggenda dello space rock torna in Italia

Con oltre 40 anni di carriera, 17 album all’attivo e uno stile inconfondibile tra elettronica, psichedelia e progressive, gli Ozric Tentacles sono una delle formazioni più longeve e influenti della scena alternativa internazionale.

Nati nel 1983 al Free Festival di Stonehenge, la band guidata dal visionario Ed Wynne ha costruito un universo sonoro unico che mescola space rock, musica elettronica, cultura dance e prog. Ogni concerto degli Ozric è un’esperienza multisensoriale, tra suoni cosmici, improvvisazioni strumentali e atmosfere mistiche.

Formazione attuale Ozric Tentacles:

Ed Wynne – chitarre e tastiere; Silas Wynne – tastiere; Corey Wallace – basso; Pat Garvey – batteria; Saskia Maxwell – flauto e synth

Opening Act: Silas & Saski

Ad aprire il concerto sarà il duo Silas & Saski, un progetto space-folk che fonde musica elettronica, dub, rock psichedelico e world music. La formazione include Silas Neptune (sintetizzatore, figlio di Ed Wynne) e Saskia Maxwell (voce, flauto, chitarra) – anche performer con Ozric Tentacles e Gong

Un viaggio musicale tra suoni ancestrali, suggestioni orientali e psichedelia moderna.