Oyoshe rilascia “COMMÈ”, un brano che anticipa un nuovo disco

Il ritorno discografico di Oyoshe prende forma con “COMMÈ”, il nuovo singolo fuori per AREA LIVE. Un’uscita che arriva diretta, senza preavviso, ma con un’identità già ben definita: quella di un artista che continua a evolversi senza perdere il contatto con la propria matrice.

La produzione è firmata da 2KSUB (MD KEED & BNGR), giovane duo partenopeo che costruisce una base d’impatto, tra synth taglienti, bass music e drum machine stratificate. Il risultato è un impianto sonoro aggressivo e contemporaneo, arricchito da campionamenti cinematografici che amplificano la tensione del brano. “COMMÈ” si inserisce così in una direzione musicale che fonde boombap moderno ed elettronica, mantenendo una forte apertura internazionale nelle influenze.

Il singolo è accompagnato da videoclip ufficiale diretto da Black Diamond Agency, mentre la copertina è curata da Michi Mizzo.

Un nuovo capitolo tra identità, ironia e sperimentazione sonora

Con “COMMÈ”, Oyoshe costruisce un brano che gioca sul doppio significato del titolo: un’espressione tipica, quasi istintiva, capace di racchiudere dissenso, stupore e disillusione. Un sentimento che si riflette anche nella copertina, dove l’artista appare in una rappresentazione distorta di sé stesso, con le mani sul volto, in un gesto sospeso tra frustrazione e consapevolezza.

Dal punto di vista lirico, il brano si muove tra ironia e provocazione, con una delivery sicura che conferma l’esperienza di Oyoshe sia come MC che come produttore. Il suo approccio resta quello di un artificiere: costruire, dosare, far esplodere le parole sopra un impianto sonoro potente ma controllato. Il risultato è un pezzo che funziona su più livelli, capace di far riflettere ma anche di impattare forte in dimensione live.

“COMMÈ” rappresenta quindi una dichiarazione d’intenti per il nuovo corso artistico di Oyoshe, un percorso che si preannuncia come uno dei più consapevoli e sperimentali della sua carriera, in equilibrio tra radici hip hop e visione contemporanea.