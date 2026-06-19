Oyoshe pubblica “MILLENNIAL”, il manifesto di una generazione

Oyoshe torna con “MILLENNIAL”, il nuovo album ufficiale fuori per AREA LIVE AGENCY, un progetto che rappresenta la sintesi più matura del suo percorso artistico e umano. Dopo aver anticipato il disco con i singoli “COMMÈ” e a sorpresa “‘O RAP È RIVOLT”, l’artista partenopeo presenta un lavoro strutturato e coerente, capace di unire radici hip hop e visione contemporanea.

Composto da 14 tracce originali, “MILLENNIAL” attraversa sonorità ibride che spaziano tra boombap, trap ed elettronica, mantenendo una forte identità urban. Alla produzione contribuiscono lo stesso Oyoshe, 2KSUB e DJ SIMI, mentre la componente strumentale arricchisce il progetto grazie alla presenza di musicisti come Andres Balbucea alle tastiere, DNA (Daniele Vozzella) al sax, Edoardo Cicciotti alle chitarre e Federico Palomba e Marco Artiano al basso.

Il disco vede inoltre la partecipazione di alcune voci centrali della scena italiana, tra cui Jack The Smoker, Danno, Chikoria, La Famiglia e la nuova promessa Morena Chiara, rafforzando il legame tra generazioni e linguaggi diversi all’interno dello stesso progetto.

L’artwork, curato da Michi Mizzo, rappresenta visivamente il concept del disco: il volto di Oyoshe diviso tra una metà reale e una che si digitalizza in codice binario, simbolo del passaggio tra due epoche e della trasformazione identitaria che attraversa l’intero album.

Un manifesto generazionale tra cultura hip hop, identità e cambiamento

“MILLENNIAL” si presenta come un manifesto generazionale. Il titolo richiama una fascia temporale precisa — quella che nasce tra la metà degli anni ’80 e si estende fino ai primi anni 2000 — ma soprattutto racconta una condizione: crescere tra analogico e digitale, tra vecchie abitudini e nuovi linguaggi, mantenendo un equilibrio costante tra passato e presente.

All’interno del disco, Oyoshe utilizza il rap come mezzo di comunicazione sociale e personale, affrontando tematiche che spaziano dalla terapia alle relazioni, dalla cultura hip hop alle proprie idee politiche. La sua scrittura si muove tra introspezione e racconto urbano, costruendo un filo diretto tra individuo, comunità e città.

Il risultato è un progetto che non si limita alla dimensione musicale, ma diventa strumento di connessione e riflessione. “MILLENNIAL” consolida così la posizione di Oyoshe come una delle voci più autentiche della scena urban napoletana, capace di evolversi senza perdere il legame con la propria identità e con la cultura da cui proviene.