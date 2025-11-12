Overcardano The Band: È solo un sogno – Il videoclip tra sospensione e consapevolezza

Con il videoclip di “È solo un sogno”, gli Overcardano offrono una lettura visiva delicata e intensa del loro ultimo singolo, uscito il 6 giugno su tutte le piattaforme digitali. Lontano da effetti speciali o narrazioni forzate, il video sceglie la via della sottrazione, della sospensione, del tempo che si dilata: proprio come il brano, anche le immagini si muovono in un territorio sottile, a metà tra il sogno e il risveglio. Le atmosfere sono intime, essenziali. Lo sguardo della regia non è invadente, ma accompagna con rispetto l’ascolto, mettendo al centro l’emozione piuttosto che la spettacolarità. La band è ripresa in studio, in una dimensione quasi teatrale, che diventa spazio mentale: le luci sono soffuse, i movimenti lenti, tutto sembra immerso in una bolla di memoria. Non c’è bisogno di effetti, infatti, basta un’inquadratura ben dosata, una dissolvenza al momento giusto, per suggerire l’idea che la realtà, come il sogno, sia fragile, sfumata. Il cuore visivo del videoclip è proprio questo: la sensazione che ciò che viviamo possa sfuggirci, come accade nei sogni al momento del risveglio. Le immagini non raccontano una storia lineare, ma evocano stati d’animo, ricordi, frammenti che si affacciano e poi svaniscono.

Il verso «È solo un sogno, la vita è sogno», ripetuto nel finale della canzone da Maurizio Cardaci, assume nel video il tono di un’eco che attraversa il tempo, quasi un mantra cinematografico che ci interroga sulla natura stessa dell’esistenza. Dal punto di vista musicale, il brano è già ricco e stratificato: le chitarre elettriche di Giancarlo Gabanella, tra cui una sette corde usata nel ritornello, danno corpo e profondità al pezzo; la batteria di Francesco Isola sostiene con dinamismo l’intero impianto ritmico; i synth liquidi e avvolgenti di Gianluca Meloni completano il paesaggio sonoro, creando un tappeto che nel video trova un riflesso visivo perfetto. Tra i momenti più riusciti del videoclip c’è sicuramente il modo in cui viene trattata la memoria.

Il riferimento a Via Pian di Scò, presente nel testo, non viene mostrato direttamente, ma evocato attraverso atmosfere che ricordano l’adolescenza, la provincia, la giovinezza vissuta senza sapere ancora quanto tutto sia destinato a passare. “Siamo frecce di un arco, iniziamo volando ma siamo destinati a cadere giù” recita uno dei versi più poetici del brano. In un panorama musicale spesso ossessionato dalla velocità e dall’impatto immediato, Overcardano scelgono la via della profondità e della coerenza artistica, costruendo un’esperienza in cui suono e immagine si fondono in modo autentico.