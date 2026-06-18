Over-J torna dal 19 Giugno con “Disgraziato Blues”, una storia di istinto, musica e notti romane

Con il nuovo singolo “Disgraziato Blues”, la cantautrice romana Over-J torna con un brano intenso e cinematografico, perfetto per accompagnare le notti d’estate tra malinconia, desiderio e libertà.

Un racconto musicale che vibra di chitarre, groove funky e atmosfere blues-rock, dove ogni immagine sembra uscita da un vecchio film on the road: amori complicati, locali affollati, sparizioni improvvise e il richiamo magnetico del palco.

“Disgraziato Blues” è il suono di chi cade e si rialza attraverso la musica, di chi sceglie di vivere senza compromessi, seguendo il proprio istinto, al massimo volume.

Il brano fonde l’anima più autentica del blues con sonorità moderne e trascinanti, muovendosi tra influenze funky, R&B e blues-rock contemporaneo. Un mix potente che valorizza la vocalità graffiante e sensuale di Over-J, capace di alternare energia e profondità con grande naturalezza.

Dopo aver conquistato il pubblico live nei locali romani e dopo l’esperienza come finalista nazionale nei contest “StarSeekers” e “Je so Pazzo” nel 2025, nonché “MusicLab” nel 2026, Over-J conferma ancora una volta la sua identità artistica: intensa, libera e profondamente autentica.

Over-J, all’anagrafe Giovanna Balderi, è un’eclettica artista romana che fin da bambina ha trovato nel canto il modo più naturale per esprimere emozioni e identità.

Parallelamente alla musica ha studiato danza, esibendosi in numerosi teatri di Roma e del Lazio, fino ad approfondire il canto, la recitazione e la dizione sotto la guida della celebre musicista e compositrice Nora Orlandi.

Negli ultimi anni ha perfezionato il proprio stile concentrandosi sulle tecniche della musica afroamericana grazie agli insegnamenti della cantante jazz Elisabetta Guido, direttrice dell’Accademia Musicale “Art of Singing”.

Attiva nella scena live romana insieme alla sua band, Over-J trova la propria dimensione artistica nel blues moderno, ispirandosi ad artiste come Beth Hart e Shemekia Copeland, senza rinunciare a una forte impronta personale.

Over-J non è soltanto un nome d’arte: è un manifesto di libertà espressiva.

La sua musica attraversa blues, R&B e blues-rock con autenticità e intensità, trasformando ogni brano in un’esperienza coinvolgente e diretta.

Ogni nota è un invito a superare limiti, convenzioni e paure, celebrando il coraggio di essere sé stessi fino in fondo.

Con “Disgraziato Blues”, Over-J firma una nuova pagina del suo percorso artistico, confermando una visione musicale personale che unisce energia, carattere e una profonda passione per le radici del blues.