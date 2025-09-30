Ostia Antica Festival con Alberto Fortis, Boosta e Remo Anzovino, dal 3 al 5 ottobre

Ostia Antica Festival – 3/5 ottobre

Una delle location più suggestive e storiche d’Italia. Un’occasione unica per vivere l’arte e la cultura in un luogo carico di storia. Un’esperienza che mescola il fascino del passato alla magia degli eventi contemporanei.

Dal 3 al 5 ottobre, tre serate dedicate al pianoforte tra canzone d’autore, sperimentazione e composizione contemporanea. Sul palco si alterneranno tre musicisti, autentici interpreti del pianoforte: Alberto Fortis, Boosta e Remo Anzovino.

Venerdì 3 ottobre – Alberto Fortis

Un concerto intimo piano e voce, con tutta l’energia e l’ironia che contraddistinguono il suo stile. I suoi brani più celebri: La sedia di lillà, Il Duomo di notte, Milano e Vincenzo, Settembre e La neña del Salvador guideranno il pubblico in un viaggio tra i grandi successi della musica italiana.

Sedici album realizzati tra Italia, Stati Uniti e Inghilterra, un disco di platino, due d’oro e oltre un milione e mezzo di copie vendute: numeri che raccontano una carriera intensa e amatissima dal pubblico.

Sabato 4 ottobre – Boosta (Davide Dileo)

Co-fondatore e tastierista dei Subsonica, presenta il suo nuovo progetto solista Soloist: un’esperienza sonora che unisce pianoforte ed elettronica in un racconto musicale intimo e visionario.

Domenica 5 ottobre – Remo Anzovino

Anzovino chiude il Festival con un concerto piano solo che ripercorre i brani più amati e presenta il nuovo disco Atelier . L’artista è anche autore di colonne sonore premiate con il Nastro D’Argento – Musica dell’Arte (2019) e vanta oltre 30 milioni di streaming sulle piattaforme digitali.

Informazioni.

Teatro Romano di Ostia Antica – Parco Archeologico

Viale dei Romagnoli 717, Ostia Antica.

Biglietti: ostiaanticafestival.it

Social: