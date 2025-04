“Ossigeno” è il nuovo singolo di PasKuale JanNone

Esce su tutte le piattaforme digitali venerdì 25 aprile 2025 per l’etichetta Bunker di Davide Tagliapietra (distr. Believe Music Italia) il nuovo singolo di PasKuale JanNone dal titolo “Ossigeno”. Il brano nasce nell’estate del 2024 ed è una presa di consapevolezza di quello che è un cambiamento interiore ed esteriore dell’ artista, cambiamento che può essere anche dovuto al semplice trascorrere del tempo ed al fatto di essere diventato ormai adulto, con tutte le difficoltà e le gioie che certe fasi della vita comportano. Una ballata sincera, delicata e pungente allo stesso tempo che altro non é che una richiesta di “ossigeno”, un bisogno di respirare aria nuova e pulita, la necessità di scappare dalla monotonia della quotidianità e dalle abitudini (per quanto doloroso possa essere) per raggiungere i propri obiettivi e gridare al mondo “Sono un uomo libero ed esisto anch’io!”.

Scopri il brano

BIO: Pasquale Iannone (in arte PasKuale JanNone), nasce a Salerno il 17 Agosto 1991. Sin da bambino si avvicina al mondo dell’arte nutrendo una forte passione per il disegno, ma è nell’ età adolescenziale che scopre nella musica e nella scrittura le armi più potenti per esprimere le proprie idee. È proprio tra i banchi di scuola che nascono i primi testi e, nella sua cameretta, prendono vita le prime registrazioni. Nel frattempo, comincia a studiare chitarra da autodidatta e a bussare alle porte dei primi produttori. Nel 2015 escono i primi singoli e Pasquale comincia la sua attività dal vivo partecipando a svariati festival, con buoni risultati. Ad un certo punto, però, decide di abbandonare tutto e dedicarsi completamente al suo vero lavoro, un normalissimo lavoro da impiegato. In questo periodo continua a fare musica e a pubblicare video sui social, ma senza una direzione, senza una strategia. Nel 2023, grazie all’incontro con Antonio Marcucci (produttore e chitarrista dei Tiromancino) e Davide Tagliapietra (produttore e chitarrista di Gianna Nannini e Tiziano Ferro) si riaccendono in lui le speranze e, dopo svariati treni per Roma e Milano, lascia la sua casa in provincia di Salerno e decide di trasferirsi definitivamente a Milano per recuperare il tempo perduto e cercare di provarci di nuovo con la musica, questa volta più seriamente. È con Antonio e Davide che lavora al suo primo VERO disco “Ossigeno”. Instagram Facebook YouTube TikTok