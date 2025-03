Oscar Uaild nuovo singolo “Impegno” per il film dei Manetti bros.

Oscar Uaild torna con il nuovo singolo Impegno, brano realizzato per la colonna sonora del film US Palmese, dei Manetti Bros. con Rocco Papaleo, Blaise Afonso, Giulia Maenza e molti altri.

Impegno è un brano che fonde il rap melodico con un ritornello in falsetto ispirato alle sonorità UK garage, che si intreccia armoniosamente con le influenze rap e urban italiane.

Il brano è nato durante la partecipazione di Oscar Uaild al film, in cui ha recitato come attore. L’esperienza sul set, ambientato nella sua città natale, Palmi, lo ha ispirato a raccontare la storia del film da una prospettiva intima ed emotiva. La canzone, infatti, non si sofferma su ciò che accade nel mondo esterno, ma esplora ciò che avviene dentro di noi.

Il testo affronta il tema dell’impegno interiore e dei conflitti che si incontrano lungo il proprio percorso, invitando l’ascoltatore a credere in sé stesso. La produzione, curata dallo stesso Oscar Uaild con il supporto di Valerio Cugini, alterna una strumentale dal tono sereno a parole cariche di significato, capaci di ispirare e spronare chi ascolta.

Il brano si apre con un verso enigmatico: “Lo sogno spesso ma non so come si chiama, ma so che ha un pianoforte per chiunque come Yamaha”. Con questa frase, Oscar Uaild introduce il concetto di una forza superiore, che lui interpreta come un’energia interiore e universale, al di là della religione.

Ascolta il brano Impegno

Biografia

Oscar Uaild, all’anagrafe Adriano Fedele, è un rapper alternativo che parte dal testo per costruire attorno ad esso un sound unico, sperimentando con diverse sonorità e generi.

Si appassiona alla musica fin dalle scuole medie, studiando basso elettrico, e muove i primi passi nel rap e nella produzione musicale durante il primo anno di superiori, grazie alla sua prima crew, Dirty3 . In seguito, fonda il gruppo hip hop Kalandagruv , formato da tre membri, tra cui Melo Zamo, noto per aver fatto parte della storica crew calabrese Straniali . Durante gli anni con il gruppo, Oscar Uaild – anche sotto altri pseudonimi – calca i palchi e le jam di tutta la Calabria, partecipando a gare di freestyle ed esibendosi in apertura ai concerti di artisti come Inoki Ness, Hyst e Mezzosangue.

Dopo il diploma, si trasferisce a Bologna, dove trascorre due anni di intensa ricerca musicale. Qui si esibisce in numerosi open mic e competizioni di freestyle, riscoprendo le radici classiche dell’hip hop e l’anima funk della musica. Questa influenza si riflette nel suo stile, arricchito da un canto soul che aggiunge profondità alla sua visione artistica.

Nel 2023 pubblica il suo primo EP, Scuola Calabra, soul, reg, distribuito da ADA/Warner. Il progetto è un omaggio ai generi che lo hanno segnato durante gli anni in Calabria, mescolando rap anni ’90, soul, reggaeton e drill. Quattro delle cinque tracce dell’EP vengono selezionate dai Manetti Bros. come colonne sonore ufficiali del loro film US Palmese, in cui Adriano recita anche nel ruolo di uno dei calciatori della squadra protagonista.

A queste si aggiungono due brani inediti composti appositamente per il film: Mai e Impegno, quest’ultimo già uscito il 7 marzo 2025 su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.