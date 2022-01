Oscar Anton dal vivo a Milano, mercoledì 12 gennaio il concerto al Magnolia

Dopo il successo di “bye bye” e della successiva “ophelie” che è stata la colonna sonora del film “Ancora Più Bello”, il musicista francese di origine italiana Oscar Anton sarà in concerto con la band al Circolo Magnolia di Milano. Un’ora di emozioni live con picchi di energia esplosiva e momenti più intimi; il tutto condito con un pizzico di improvvisazione jazz fusa nel pop dell’artista.

Internazionale per natura e self made artist (compositore, autore, songwriter, polistrumentista, producer, videomaker, imprenditore di sé stesso), Oscar Anton porterà dal vivo una scaletta che includerà alcuni brani dell’ultimo album “Home Of Sanity” e i prossimi singoli del 2022 come “cheerios” feat. VV e “grapejuice” feat. Fil Bo Riva.

«Il mio intero scopo quando facevo musica, fin da quando ero un ragazzino, era salire sul palco e suonare dal vivo -commenta l’artista-. Ecco perché scrivo musica. Dopo aver passato ore e ore a lavorare nella mia camera da letto, ballare e cantare finalmente con la gente è il regalo più grande per me. Non considero i miei spettacoli come veri e propri concerti, ma più come grandi feste in cui invito amici da tutto il mondo a togliersi la maglietta e a celebrare la musica con me!».

Durante il concerto accompagnato dai musicisti Lou al basso, da Alex alla chitarra, Julian alla batteria e da Clementine, presenterà in anteprima il nuovo singolo “cheerios”. Il singolo è apripista del concept “postcard” che prevede l’uscita di una canzone per ogni mese dell’anno, con un focus su un paese diverso e una collaborazione locale ogni volta. “Cheerios”, canzone leggiadra, solare e incisiva è stata registrata a Milano con il featuring dell’artista VV e prodotta da Federico Nardelli (già al lavoro con Gazzelle, Tancredi, Colapesce, Di Martino), già produttore di una versione di “ophelie”.

Mercoledì 12 gennaio

Ore 20

Circolo Magnolia

Via Circonvallazione Idroscalo, 41 – Novegro-Tregarezzo (MI)

Ingresso Euro 20 con green pass e tessera ARCI

Infoline 3665005306