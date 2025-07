Orsara Jazz Festival 2025: la XXX edizione con Dave Holland, Avishai Cohen, George Garzone e altri grandi nomi

Dal 26 al 28 luglio 2025 torna l’Orsara Jazz Festival, uno dei più longevi festival jazz italiani ed europei, che quest’anno celebra la sua trentesima edizione. Tre giorni di concerti gratuiti, masterclass e installazioni trasformeranno il borgo di Orsara di Puglia, nel cuore della provincia di Foggia, in un centro nevralgico della scena jazz internazionale.

Tra gli ospiti più attesi della XXX edizione di Orsara Jazz figurano Dave Holland, Avishai Cohen e George Garzone, protagonisti di concerti esclusivi per la Puglia. Oltre alle performance live, il festival ospiterà anche masterclass, esposizioni e il progetto speciale “Between Pneuma Spiritus”, dedicato al tema del vento come medium sonoro.

Avishai Cohen, Dave Holland e George Garzone: concerti imperdibili a Orsara

Il festival si apre sabato 26 luglio con l’inaugurazione della Jazz Gallery presso la Community Library A.Li., seguita dal concerto del quartetto di Avishai Cohen (tromba), affiancato da Yonathan Avishai (pianoforte), Barak Mori (contrabbasso) e Ziv Ravitz (batteria), che presenteranno dal vivo l’album Ashes to Gold (ECM Records).

Domenica 27 luglio, masterclass con George Garzone (“The Triadic Chromatic Approach”) e, in serata, doppio concerto: prima il duo Joe Pisto & Fausto Beccalossi con Respiro (omaggio al vento), poi l’inedito quartetto formato da Lucio Ferrara, George Garzone, Pasquale Fiore e Carlo Bavetta.

Gran finale lunedì 28 luglio con il leggendario Dave Holland (contrabbasso), accompagnato da Chris Potter (sax) e Marcus Gilmore (batteria), che presenteranno il nuovo progetto Kismet.

Un festival dedicato al vento, tra arte e memoria

Il vento – elemento costante e simbolico del paesaggio di Orsara – è al centro della progettualità del festival con “Between Pneuma Spiritus”, un’idea artistica triennale che ispira composizioni originali. Quest’anno, l’omaggio al vento è affidato al progetto Respiro di Pisto e Beccalossi.

Parallelamente ai concerti, sarà allestita la mostra “Orsara Jazz Story”, con locandine storiche e video che ripercorrono le tappe salienti di un’iniziativa culturale cresciuta anno dopo anno fino a diventare un punto di riferimento per il jazz internazionale e la formazione musicale di qualità.

Orsara Jazz: una storia di cultura e comunità

Dal 1990 ad oggi, Orsara Jazz Festival è cresciuto grazie all’Associazione Orsara Musica, alla direzione artistica di Lucio Ferrara, al sostegno della Regione Puglia e del Comune di Orsara, e alla collaborazione con realtà locali e internazionali. Il festival è stato raccontato anche nel libro Quelli di Orsara Jazz. Una storia pugliese (Pietrevive Editore, 2022).

Il programma 2025 conferma l’identità di Orsara Jazz: un festival che coniuga eccellenza musicale, educazione, territorio e innovazione culturale.