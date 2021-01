ORPHEUS AWARD XI ed. 2021 – Premio Produzioni Fisarmonicistiche

Comunicato Stampa

ORPHEUS AWARD

XI edizione 2021

Premio della Critica per Produzioni Fisarmonicistiche

Direttore Artistico GERLANDO GATTO

Categorie

Miglior Produzione Italiana per Fisarmonica(*) nella MUSICA CLASSICA Miglior Produzione Italiana per Fisarmonica(*) nella MUSICA JAZZ Miglior Produzione Italiana per Fisarmonica(*) nella WORLD MUSIC Orpheus alla CARRIERA



* fisarmonica e tutta la famiglia delle ance

L’Associazione Promozione Arte,

dopo un anno di fermo causa covid, ha deciso di riprendere con l’organizzazione dell’ORPHEUS AWARD (Premio della Critica per produzioni di fisarmonica e tutta la famiglia delle ance) rivolta ad artisti italiani. La direzione artistica è confermata al noto giornalista/critico musicale GERLANDO GATTO.

Il supporto fisico del “CD” sta lentamente lasciando il passo alla musica digitale, circostanza che ha modificato profondamente il concetto di “progetto artistico”. Il compito dell’Orpheus Award rimane sostanzialmente quello di fare il punto della situazione. Per queste ragioni si è deciso di modificarne il regolamento che diventa più consono ai nuovi tempi. I critici/giornalisti non esprimeranno alcun punteggio ma semplicemente “una preferenza” e non ci saranno più due fasi (Nomination e Proclamazione) per procedere direttamente all’assegnazione degli Orpheus nelle diverse categorie.

GERLANDO GATTO (art director)

RENZO RUGGIERI (presidente A.P.A.)

GIUSEPPE DI FALCO (segretario)

LINKS:

REGOLAMENTO (con le modalità per la segnalazione delle produzioni)

www.associazionepromozionearte.com/orpheusaward/#idregolamento

ALBO D’ORO

www.associazionepromozionearte.com/orpheusaward/#idalbo

Info:

info@associazionepromozionearte.com

www.associazionepromozionearte.com/orpheusaward

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE ARTE

viale Europa 15, 64026 Roseto degli Abruzzi