“Orocolante” è il nuovo singolo de Limbrunire

É in uscita venerdì 16 dicembre 2022 per Visory Records “Orocolante“, il nuovo singolo de Limbrunire. Un nuovo capitolo che si aggiunge al progetto solista di Francesco Petacco, in arte Limbrunire, cantautore ligure già noto alla scena indipendente che torna con un brano: un primo assaggio di un nuovo disco in uscita e finalista al Circonomia Green Music Contest e vincitore del Premio Speciale Radio Alba.

“Orocolante” è dunque un brano dolce amaro di chi continua a cantare su una nave che tuttavia sta affondando, cullati da un tappeto elettronico dove è possibile nascondere tutta la polvere di un mondo che stiamo calpestando: una consapevolezza oscura mascherata da un singolo sfacciatamente pop.

Orocolante è l’allarme che scatta in piena notte, il gelato sciolto, la cena scaduta che comunque mangi perché non ha nient’altro in casa.

Orocolante riguarda me, tu, noi, l’essere umano e il mondo animale e quello che verrà, chissà!

Orocolante non ha la presunzione di sentenziare, bensì di narrare i fatti per quello che sono, per come si palesano; con chiarezza disarmante sotto i nostri occhi.

Orocolante non è musica leggerissima.

Orocolante potrebbe far muovere il corpo.

Orocolante è l’orchestra che suona sulle basi midi”.

Orocolante non dura due minuti e 58 secondi.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY:

https://open.spotify.com/album/5MsSTryTD11LUJH8K5HWh9?si=KNDHISYgQNqswN7lns1Ulw

Pubblicato e distribuito da Visory Records

Prodotto e scritto da Limbrunire

Masterizzato ai Media Wave Studio (MS) da Mirko Mangano

Foto promo di Beatrice Angelini (Via Lactea)

Coordinamento Chiara Galeotti

Installazione floreale di Agatea Floral Design

Outfit di Benilove

House Cheese tape Studio (MS)

Ringraziamento speciale ad Andrea Rovai

BIO:

Limbrunire (Francesco Petacco) nasce a Sarzana (La Spezia).

Produttore e autore, vince nella categoria band il Premio Lunezia Nuove Proposte 2009 con il brano La Giostra. Con il gruppo rock-pop Trenet produce un Ep. e un album Non Vestiamoci, ed è finalista al Premio Inedito 2015 nella categoria testi. Nel 2016 vince il Premio Autore Controcorrente Pino Daniele e nel 2018 pubblica La Spensieratezza il suo primo album solista edito da A Buzz Supreme e distribuito da The Orchard, promosso in club, festival, piazze e showcase; verrà estratto il singolo Ho-Oponopono accompagnato da un videoclip diretto da Daniele Barraco (Zucchero, De Gregori ecc.) con anteprima su Billboard Italia e inserimento nella playlist Scuola Indie di Spotify.

Durante Il Tenco Ascolta in apertura a Lo Stato Sociale riceve il Premio Energia e Musica per la capacità di miscelare testi dal forte richiamo storico letterale alla musica elettronica. Successivamente è tra i finalisti del contest indetto da Edizioni Curci/L’Autore il mestiere della musica. Nel 2019 viene inserito da iMusician Digital nello loro Top5 Artist mondiale al fianco di Bollani, Low ecc ecc. Nel 2020 pubblica Kalpa, un Ep. strumentale che promuoverà con un installazione interattiva all’interno di bagni, ascensori, lungo corridoi e punti di passaggio in alcune città italiane.

Nel 2021 presenta Io, tu e le piramidi, il suo primo romanzo edito da Nulla Die Edizioni che promuoverà in diverse librerie indipendenti e caffè letterari; sempre nello stesso anno rientra tra i finalisti del primo concorso nazionale sulla tematica ambientale (Circonomia/Green Music Contest) aggiudicandosi per l’occasione il Premio Speciale Radio Alba.

Successivamente pubblica Un’ora d’aria per Stage One Music con distribuzione The Orchard su tutti i digital store e piattaforme streaming; brano accompagnato da un videoclip uscito in anteprima su SkyTG24. È di recente invece la pubblicazione della cover Summer on a solitary beach in omaggio a Franco Battiato; nel frattempo presenta Marinella Pastorale, un cortometraggio (montaggio e soundtrack ambientato/post rock) con riprese originali in super8 sulla vita bucolica e contadina di una borgata di mare al confine tra la Liguria e la Toscana, e Downburst una perfomance di percussioni, natura e danza aerea sul tema del movimento e del cambiamento climatico in atto.

OROCOLANTE, brano finalista al Circonomia Green Music Contest e vincitore del Premio Speciale Radio Alba uscirà per Visory Records al quale seguirà un altro singolo e un successivo Ep.

https://www.facebook.com/limbrunire

https://www.instagram.com/limbrunire_/