“Origami” è il nuovo singolo degli Origami, fuori per Garbo Dischi

Ora D’Aria è il nuovo singolo degli Origami, disponibile dal 19 settembre per GARBO Dischi.

Dopo i singoli “Nel Buio” e “Vivere” la band lucchese torna con un nuovo pezzo diretto e viscerale: un rock essenziale, fatto di riff taglienti e un intreccio di basso e batteria che crea un ritmo serrato, quasi marziale.

La chitarra dal timbro ruvido, sostiene una narrazione intima e potente che mette al centro il tema della salute mentale. In Ora D’Aria gli Origami sottolineano come la libertà di chiedere aiuto sia fondamentale per ritrovare sé stessi nei periodi bui, e al tempo stesso criticano una società che impone aspettative irrealistiche, generando conflitti interiori ed ulteriore fragilità.

Un nuovo passo per la band che conferma la sua capacità di unire urgenza espressiva e sensibilità, trasformando la carica emotiva in pura energia alternative rock.

CREDITI

Autori: Marco De Pasquale;

Compositori: Marco De Pasquale, Aldo Barbieri, Michele Bertocchini, Paolo Giannelli, Michele Bertocchini, Michele Guidotti;

Produttore: Davide Autelitano;

Registrato presso: House of Glass (LU), Studio MEDA Sound (LU);

Mix a cura di: Michele Bertocchini;

Masterizzato presso: Studio MEDA Sound (LU);

BIO

Gli Origami sono: Marco De Pasquale (voce e chitarra), Michele Guidotti (batteria), Aldo Barbieri (chitarra), Paolo Giannelli (basso) e Michele Bertocchini (chitarra).

Nel 2022 esce l’ep di esordio dal titolo “Origine” (Bagana B District). Nel 2024, insieme a Davide “Divi” Autelitano, frontman dei Ministri, nei panni di produttore artistico, inizia a prendere vita il nuovo disco. Ad aprile 2025 esce il primo singolo “Nel Buio”, per GARBO Dischi, seguito da “Vivere” a giugno dello stesso anno e “Ora D’Aria”, a settembre.

