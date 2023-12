“Orfeo” è il nuovo singolo di Francesco Nava

Dopo l’esordio con “Acqua” torna il cantautore Francesco Nava con un nuovo singolo dal titolo “Orfeo“, un nuovo capitolo musicale viscerale, sentito e stratificato di influenze dove vince un immaginario dove uomo, voce e natura si completano. Il brano, è uscito venerdì 1 dicembre 2023 su tutte le piattaforme digitali, in distribuzione Believe Music Italy.

Sarebbe stata l’ultima volta.

Scegliere una terra su cui ergere la propria vita. Nutrire il tempo come fosse un ricordo.

Com’era il mare quando era solo nostro?

Voci sole, in un altrove lontano.

Lei dice che saremo grandi senza amare. Ma salpare oggi è scegliere di non morire

SCOPRI IL BRANO:

https://open.spotify.com/intl-it/album/28J67XjcBC1kMNmTd3Hib9?si=JhqnCPL9RiOSWlI8nnfGZw

Eseguito da: Francesco Nava

Scritto da: Francesco Nava

Prodotto da: Matteo Giannaccini Gravante, Francesco Nava

BIO:

Culla, liquido amniotico. La musica di Francesco Nava emerge lentamente come un profondo espiro di chi ha trattenuto a lungo qualcosa.

Nasce nel 95, cresce nella zona di Milano, gira un poco di mondo, studia canto jazz, poi vola a Roma per frequentare Officina Pasolini. Nel mentre suona ovunque e si radica in un orizzonte sonoro che attinge da Bon Iver, Sufjan Stevens, Jeff Buckley.

Pubblica il suo primo singolo, Acqua, ad ottobre 2023 e il videoclip è anteprima Billboard. Il secondo brano, Orfeo, è in uscita venerdì 1 dicembre. Nella sua musica la dimensione onirica si incontra e si scontra con quella erotica, le sonorità elettroacustiche si fondono, la terra viene assorbita dal cielo.

https://www.instagram.com/francesconava/