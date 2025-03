“ORBS” è il nuovo disco degli Oneiros Way

Disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 14 marzo 2025 (distr. Believe) il nuovo EP del progetto Oneiros Way dal titolo “Orbs”. Gli Orbs rappresentano nuclei primordiali, simboli di potenzialità umana che, entrando in contatto con il mondo, si trasformano e si corrompono. Attraversano tempi sospesi, stagioni di letargo e risveglio, pulsioni di rabbia e desiderio. I loro movimenti evocano rituali antichi, ripetuti nel tempo, dove forza e sacrificio si intrecciano in una crudele danza. Intorno a loro, la terra diventa sterile, popolata da solitudini e sguardi vuoti, intrappolati in un gelo virtuale.

“Orbs” contiene 5 brani che esplorano passaggi tra stati di sogno e frammenti di consapevolezza. Le atmosfere cupe e i suoni distorti si mescolano a tensioni urgenti, componendo un insieme crudo e diretto che riflette sull’inquietudine del nostro tempo.

“Con l’EP Orbs abbiamo voluto esplorare la ciclicità dell’esperienza umana, quei momenti di trasformazione e rivelazione. Ogni traccia racconta un viaggio tra il sogno, la consapevolezza e l’incertezza del futuro, in un mondo che, pur diventando sempre più tecnologico e alienante, ci offre ancora la possibilità di connetterci con qualcosa di più profondo. Le sonorità oscure e ipnotiche dell’EP riflettono questa tensione tra l’individualità e il collettivo, tra il caos del mondo e il desiderio di una verità autentica. Le melodie cupe e le atmosfere sospese sono il nostro modo di rappresentare questo cammino di introspezione, in cui ogni inizio e ogni fine si intrecciano, creando una ciclicità che sfida l’ascoltatore a confrontarsi con il lato oscuro e misterioso dell’esistenza.”

(Oneiros Way)

Scopri il disco: https://bfan.link/orbs

Credits:

Regina Ramos – Voce, cori, sintetizzatore, paroliere

Claudio Calamita – Chitarra, cori, sintetizzatore, drum machine

Produzione, missaggio e mastering a cura di Cristiano Santini

presso Morphing Studio, Bologna (IT)

Artwork di @Athena.ef

BIO:

Gli Oneiros Way sono un duo synthpop indipendente con base a Milano, composto dalla cantante e compositrice Regina e dal chitarrista Claudio. Il loro stile compositivo si distingue per la sua capacità di fondere melodie evocative e chitarre filtrate e riverberate, creando così una visione sonora che richiama un immaginario cinematografico. Nel settembre 2021, gli Oneiros Way hanno fatto il loro debutto discografico con l’uscita del loro primo album, “The Dawn Is Near” registrato al Supermoon studio da Giacomo Carlone. Questo lavoro segna un momento significativo nella loro carriera, presentando al pubblico la loro distintiva fusione di suoni synthpop e atmosfere evocative dreampop. L’album include il loro primo singolo, “Immersion”, che ha attirato l’attenzione per la sua natura avvolgente e onirica, sottolineata dalla delicata e cristallina voce femminile insieme agli accattivanti riff di chitarra. Questo brano è stato acclamato come un esempio di puro Dream-Pop, trasmettendo l’essenza stessa della ricerca introspettiva di emozioni attraverso la musica. Il video di “Immersion” è stato girato da Fabio Paleari, riconosciuto fotografo e regista milanese.

