Chi non ha mai pensato almeno una volta nella vita “Ora sono felice“?

ORA SONO HAPPY , il nuovo singolo di JENIO, è un rap energico, caratterizzato da una miscela di sound diversi, che esprimono al meglio il senso di positività trasmesso da testo. , caratterizzato da una miscela di sound diversi, che esprimono al meglio il senso di positività trasmesso da testo.

Il brano, infatti, è un viaggio introspettivo in cui l’artista si racconta tirando le somme sugli errori commessi, ma che lo hanno comunque portato oggi ad una certa stabilità.

La musica diventa la chiave di svolta nella vita del giovane artista e gli permette di esprimere al meglio i proprio pensieri e le proprie emozioni facendolo sentire finalmente HAPPY.

JENIO è un giovane rapper di 21 anni della provincia Bergamasca.

La musica è la sua valvola di sfogo, riportando così nei suoi testi emozioni ed esperienze personali, in cui il pubblico può rispecchiarsi e trovare altrettando conforto.

Per poter raggiungere il suo scopo ha capito che i generi Hip-Hop e Rap influenzati da sfumature melodiche, gli permettono di trasmettere al meglio la carica emotiva.

Le figure a cui si ispira sono principalmente quelle di Capo Plaza per il suo stile urban, Sfera Ebbasta per la sua determinazione e ThaSupreme per la sua unicità.