On Fear And Emptiness, è uscito il primo disco degli HANE

E’ uscito oggi su tutte le piattaforme digitali, On Fear And Emptiness, primo disco della metal band Hane che arriva al rilascio di un full lenght di otto tracce attraverso Volcano Records & Promotion.

Momenti intensi e potenti si alternano in un album che rappresenta un primo e convinto passo nella scena nazionale per una band che promette di far parlare di sé in futuro. Al centro del concept, il tema della paura che fa da motore alle nostre azioni e reazioni, argomento quanto mai caldo ed attuale ai tempi della tremenda pandemia globale che tutti viviamo. Un concentrato di death metal e metalcore con aperture melodiche più moderne, fanno di questo lavoro degli Hane un biglietto da visita sostanzioso da rinsaldare ed alimentare con le conferme che solo il tempo e il pubblico potranno dare.

https://open.spotify.com/album/1OgCWyOnAXJWnPa9HLgHaj?si=epizGOG0S6yvIEeZWTQLfQ

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/hanebandofficial