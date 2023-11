“Omaggio al poeta”, il nuovo album di Max Deste è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 03.11.2023.

Esso funge da colonna sonora del romanzo in versi “Lasciare andare” (2024). Si tratta dunque di un progetto artistico ad ampio respiro in cui parole, musiche e immagini video si corrispondono. Con queste reti di analogie e di allusioni simboliche l’autore mette così in scena la sua personale “poetica del cambiamento”, accendendo il riflettore sulla figura del poeta come ultimo baluardo dell’Homo sapiens contro l’avvento della singolarità tecnologica, ossia un futuro ormai prossimo in cui le macchine diventeranno più intelligenti degli esseri umani, potendo migliorare se stesse in modo autonomo, portando a cambiamenti drastici e imprevedibili nella società e nella civilizzazione umana.

Quest’album è un omaggio non solo alla figura del poeta in generale, ma anche a due poeti specifici, come lo sono sia il protagonista del romanzo “Lasciare andare”, un ragazzo che diventa adulto raccontando le sue esperienze in un diario poetico, sia Chögyam Trungpa, il famoso maestro tibetano che da laico ha divulgato la meditazione buddhista in occidente (tra i suoi allievi c’erano ad esempio i poeti della Beat generation e David Bowie) e che ha scritto a sua volte numerose poesie, considerandole una forma di espressione spirituale per esplorare e comunicare la natura umana, la saggezza e la mente. Quest’approccio da sempre ispira anche le opere di Max Deste.

Infine, quest’album è a beneficio di tutte quelle persone che in questo momento di confusione generale si trovano in grande difficoltà.

“Omaggio al poeta”

Genere: pop d’autore, electro, pop-rock

Link streaming Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/4pXDhAy0rTlKImQzm61DGf

Biografia

Max Deste è uno romanziere, poeta e cantautore svizzero. Laureato in lettere a Losanna, ricercatore per il FNS, ha ottenuto l’abilitazione al DFA di Locarno e attualmente vive nel Canton Ticino, dove è insegnante di scuola media, docente di pratica professionale e istruttore di meditazione.

Si esibisce dal vivo proponendo oltre ai suoi brani originali, anche una ricca scaletta di successi italiani e internazionali arrangiati in una versione “One man band”.

Discografia

Omaggio al poeta (album, 2023)

Cose che cambiano (singolo, 2023)

The clouds appear so dark (singolo, 2022)

Innesca la felicità (singolo, 2021)

Antidoto 21 (album, 2021)

Ho fiducia in te (singolo, 2021)

Qualcosa di magico (singolo, 2020)

Dolce far niente (singolo, 2020)

Chiaroscuro (singolo, 2019)

Ok Silenzio (album, 2018)

Dove finisce il giorno (singolo, 2018)

Ancora estate (singolo, 2018)

Danzare tra le nuvole (singolo, 2018)

Segui il tuo respiro (reading musicale live, 2017-2018)

Show Surprise (reading musicale live, 2013-15)

Il tuo cigno è morto (album, 2013)

Neverdie (album, 2013)

We are the same (singolo, 2013)

Corpi violati (singolo, 2013)

Rumore primo (colonna sonora della trilogia teatrale “Le metamorfosi”, 2011

Solitaire (album, 2009)

Borderline (album, 2008)

Bibliografia

Lasciare andare (Romanzo in versi, 2024) . Il desiderio di cadere (Romanzo, 2022)

Segui il tuo respiro (Romanzo, 2017)

Show Surprise (Romanzo, 2013)

Soldi (Pièce teatrale, Dvd, 2012)

Le metamorfosi (Trilogia teatrale per ragazzi, 2008-2011)

I giochi pubblici nella Roma imperiale (Saggio storico-pedagogico-didattico, 2007)

Chiarori in una notte senza stelle (Raccolta di poesie, 2006)

Una lettura di Fontamara (Saggio letterario, 2004)