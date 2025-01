Omaggio a Joni Mitchell: la Monday Orchestra e Simona Severini al Blue Note di Milano

Mercoledì 22 gennaio 2025

Ore 20:30

Blue Note Milano

️Biglietti: 27-32 euro (prevendita online: bluenotemilano.com)

A un anno dal doppio sold out per il tributo a Nina Simone, la Monday Orchestra, diretta da Luca Missiti, e la vocalist Simona Severini tornano sul palco del Blue Note per rendere omaggio a Joni Mitchell, una delle più grandi icone della musica americana.

“Both Sides Now”: un viaggio nella carriera di Joni Mitchell

Il concerto, intitolato “Both Sides Now”, esplorerà il vasto repertorio della cantautrice canadese, dai suoi brani più celebri come “A Case of You”, “Big Yellow Taxi”, “River” e “The Circle Game”, fino alla collaborazione con il leggendario jazzista Charles Mingus, concretizzata nell’album Mingus (1979).

Tra i momenti più attesi della serata ci sarà una rivisitazione del brano “Goodbye Pork Pie Hat”, capolavoro nato dalla collaborazione tra Mitchell e Mingus, insieme a brani iconici come “Both Sides Now”.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Simona Severini:«Joni Mitchell è l’artista che più mi ha influenzata. Ogni sua canzone è un affresco sonoro di rara bellezza e profondità. La sua musica possiede la vitalità e la concretezza di un dipinto».

Luca Missiti:«Siamo entusiasti di tornare a collaborare con Simona per questo nuovo progetto. Dopo l’omaggio a Nina Simone, proporre un repertorio dedicato a Joni Mitchell, in particolare alla sua produzione jazzistica, è una sfida e un onore».

Un ensemble di grande prestigio

Fondata nel 2006 da Luca Missiti, la Monday Orchestra è considerata una delle big band più interessanti del panorama jazz italiano. Negli anni ha collaborato con artisti del calibro di Randy Brecker, Bob Mintzer, Fabrizio Bosso, Rosario Giuliani e molti altri, portando avanti un’attività concertistica e discografica di alto livello. L’ultimo album, “Un Poco Loco – The Music of Bud Powell”, è stato presentato proprio al Blue Note nella primavera del 2024.

A completare il quadro, la voce raffinata di Simona Severini, chitarrista di formazione classica e docente di canto jazz presso i Civici Corsi di Jazz di Milano, insignita dal Presidente Sergio Mattarella del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana.

Un’occasione unica per gli amanti della musica

Il concerto del 22 gennaio al Blue Note sarà un’opportunità imperdibile per immergersi nel mondo di Joni Mitchell, tra folk, jazz e sperimentazione, interpretato da una big band di talento e da una delle voci più raffinate del panorama italiano.

