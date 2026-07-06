Odin S pubblica il nuovo singolo “Bottom of The Circle”

Il giovane artista croato Odin S (Odin Sokač) presenta il suo nuovo singolo “Bottom of The Circle”, realizzato con il celebre produttore internazionale Fabrizio “Fab” Grossi (Soul Garage Experience), noto per aver collaborato con artisti del calibro di Slash, Steve Vai, Eric Gales, Alice Cooper e Matteo Mancuso.

Il brano è accompagnato da un videoclip di grande impatto visivo, diretto da Luka Rocco, che fonde immagini cinematografiche ed effetti realizzati con l’intelligenza artificiale. Nel video compare anche il celebre attore Rade Šerbedžija, che interpreta una versione più adulta dello stesso Odin.

Nonostante sia ancora uno studente delle scuole superiori, Odin scrive, compone e interpreta tutta la propria musica. Ha già collezionato quasi cinquanta concerti tra Europa e Stati Uniti e, grazie al suo talento, è considerato una delle più promettenti giovani rivelazioni della scena blues contemporanea.

“Bottom of The Circle” anticipa un’intensa estate di concerti. L’artista sarà infatti in tournée lungo la costa adriatica insieme alla Otto Junior Band; il calendario delle date sarà annunciato prossimamente.

Video ufficiale di “Bottom of The Circle”

Cenni biografici

Odin S ha iniziato a suonare la chitarra all’età di dodici anni e fin da subito ha iniziato a scrivere brani originali, salendo presto sui palchi dei principali festival blues. Ad oggi ha composto oltre trenta canzoni.

«Non sono stato io a scoprire il blues, è stato il blues a scoprire me», afferma l’artista, sintetizzando il profondo legame che lo unisce a questo genere musicale.

Per Odin l’espressione emotiva rappresenta l’aspetto più importante della musica. Il suo talento gli ha permesso di ottenere prestigiose borse di studio dalla European Blues Union per partecipare alla Little Steven’s Blues School nel 2022 e dalla Pinetop Perkins Foundation nel 2023.

Nel 2024 ha rappresentato i giovani talenti del blues croato all’International Blues Challenge di Memphis. Parallelamente alla carriera solista, è attivo in numerosi progetti musicali e si esibisce anche in collaborazione con artisti e band come Matt Pascale, Otto Junior, United Blues & Rock Explosion e in spettacoli dedicati al repertorio dei Creedence Clearwater Revival.

Spotify:https://open.spotify.com

Instagram:https://www.instagram.com/odin.sokac/

Facebook:https://www.facebook.com/odin.sokac

YouTube:https://www.youtube.com/@odins.3712