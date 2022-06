Odershin presenta il nuovo album VENTINOVE

Odershin è all’anagrafe Vito Summa, Classe 93 Rapper/Produttore della Basilicata.



Il Suo primo approccio con l’Hip Hop iniziò alla tenera età di 13 anni.

Quasi un anno dopo cominciò come Writer a scrivere le prime rime poi registrate nei vari studi di registrazione della regione.

Nel 2007 pubblica il suo primo album e nel 2008-2009 il secondo dal titolo Tra le braccia della morte interamente autoprodotto,



Il 29 Giugno 2022 esce il nuovo album dal titolo VENTINOVE

Album registrato presso il caveau studio a Milano, lavoro svolto con jack the smoker che ha curato anche il mix e master, producendo anche due brani come black jungle, e cielo blu.

Altri producer che hanno lavorato a ventinove sono janax di Salerno producer storico di Niko pandetta che ha prodotto il brano Lacrime nel vento, Garelli di Milano uno dei più forti producer italiani che ha prodotto il brano specchi, e luchetto You know con notte stronza e il resto dei brani come Calvin, killer, Basilisco e Sin In The City.

Ventinove è un album ricco di temi attuali, ma anche emozioni e storie personali,vissute in prima persona dall’artista, ispirandosi attraverso alcuni stencil street art di Banksy.

All’interno dei brani ci sono vari ospiti come Vandal 75, e Gama rapper Francese con cui odershin ha avuto subito una forte sintonia realizzando il brano Calvin.

Nel brano Sin in the city troviamo Papilla Bronx di Torino, tajo e Don HardRisk anche quest’ultimo rapper Francese con cui odershin ha un grande legame costruito in pochi mesi.

Nel brano Lacrime nel vento troviamo invece Rk Wolf di Torino.