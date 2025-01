“Oceanine Chorus” è il nuovo singolo del contrabbassista Jacopo Ferrazza

Jacopo Ferrazza presenta il singolo “Oceanine Chorus” e il nuovo album “Prometheus”

Uscita del singolo: 10 gennaio 2025

Uscita dell’album: 24 gennaio 2025

Concerto di presentazione: Casa del Jazz, Roma – 14 marzo 2025

Il contrabbassista e compositore Jacopo Ferrazza annuncia il lancio di “Oceanine Chorus”, il nuovo singolo che anticipa il suo quinto album da leader, “Prometheus”, in uscita il 24 gennaio per l’etichetta Teal Dreamers Factory. Il progetto si avvale dello stesso quintetto che ha dato vita al precedente album Fantàsia (2022):

Jacopo Ferrazza – contrabbasso, synth, testi

– contrabbasso, synth, testi Alessandra Diodati – voce

– voce Enrico Zanisi – piano, synth

– piano, synth Livia De Romanis – violoncello

– violoncello Valerio Vantaggio – batteria

“Oceanine Chorus”: un canto di rinascita

“Oceanine Chorus” è un brano che mescola jazz contemporaneo, sonorità acustiche e influenze cameristiche, creando un’atmosfera eterea e avvolgente. Ispirato alla mitologia greca, Ferrazza rilegge il mito della rupe di Prometeo in una chiave intima, esplorando temi come l’autoanalisi e l’accettazione di sé.

Il coro delle Oceanine diventa il simbolo del superamento dei timori del passato: un canto che consola e guida, aiutando l’uomo a comprendere la propria natura e a trovare il coraggio per rinascere.

“Prometheus”: il nuovo capitolo artistico

L’album “Prometheus” segna un’evoluzione nella carriera di Ferrazza, continuando il percorso tracciato da Fantàsia e ampliando ulteriormente la sua ricerca musicale. Ogni brano dell’album è un tassello di un mosaico narrativo che intreccia sonorità acustiche e sperimentazioni elettroniche, esplorando il rapporto tra mito e introspezione personale.

Jacopo Ferrazza: un talento riconosciuto a livello internazionale

Con una carriera ricca di riconoscimenti, Jacopo Ferrazza si è affermato come uno dei più promettenti contrabbassisti del panorama jazz italiano.

Ha vinto premi prestigiosi come il Jimmy Woode Award e il Global Music Awards (2022).

e il (2022). È stato inserito tra i migliori talenti italiani nei Top Jazz 2017 e 2019 di Musica Jazz.

2017 e 2019 di Musica Jazz. Ha collaborato con artisti di fama internazionale, tra cui Dave Liebman , Nicola Piovani , Fabrizio Bosso , Enrico Rava , Paolo Fresu , Mario Biondi , ed Enrico Pieranunzi .

, , , , , , ed . È docente di composizione jazz e musica d’insieme presso il Conservatorio “Refice” di Frosinone.

Ferrazza ha già pubblicato album acclamati come Rebirth (2017) e Theater (2019) con CAM Jazz, oltre a Wood Tales (2021), un progetto in solo contrabbasso per Teal Dreamers Factory.

Concerto di presentazione a Roma

Il live di presentazione di “Prometheus” si terrà il 14 marzo 2025 presso la Casa del Jazz di Roma, offrendo un’esperienza unica per scoprire il nuovo lavoro di Jacopo Ferrazza e del suo quintetto.