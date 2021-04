Oblò, nuovo videoclip per la cantautrice torinese Zoë

Dopo alcune anticipazioni nelle scorse settimane, Zoë Brosio, giovanissima cantautrice torinese della scuderia Native Division Records, continua a svelare quello che sarà il lavoro d’esordio in uscita il 23 aprile, con il brano Oblò da oggi disponibile su YouTube accompagnato da un video intimo e nostalgico realizzato da Kunai Studio. Zoë ci introduce nel suo mondo espressivo fatto di inflessioni jazz e suggestioni indie ed elettroniche, con gusto per la melodia ed uno stile vintage che sa come conquistare l’attenzione dell’ascoltatore.

Ecco la presentazione del brano attraverso le parole della stessa cantautrice

“Oblò nasce dopo un’esperienza all’estero di sei mesi. Tornata in Italia non sentivo di appartenere a nessun posto, non mi sentivo a casa e sentivo di vivere una vita che non era la mia. Avevo un forte bisogno di continuare a viaggiare, la quotidianità statica mi stava stretta e volevo cercare il vero significato di “home” in giro per il mondo.”

Ecco il link per scoprire Oblò, il nuovo videoclip di Zoë

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com/nativedivision

www.facebook.com/zoe.brosio