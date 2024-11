“Nuvole” è il nuovo singolo di Penz

Esce su tutte le piattaforme digitali venerdì 22 novembre 2024 il nuovo singolo di PENZ, alter-ego artistico del cantautore Matteo Panzeri. Scritto dallo stesso PENZ e prodotto da Davide Tagliapietra, “Nuvole” è un brano alla ricerca della pace e della libertà, in cui si respira molta speranza. È un viaggio in cui l’artista analizza il presente e si domanda quali siano le cose davvero importanti. Si parla della strada verso il raggiungimento di un obiettivo, di un traguardo tanto desiderato che è sempre più vicino ma che ancora non si riesce a toccare. “Nuvole” è il posto dei sogni in cui stiamo bene e da cui non vorremmo più tornare.

BIO:

PENZ è cresciuto sui palchi sin dall’adolescenza e nelle sue canzoni parla di sé e del mondo che lo circonda, dando voce alle emozioni più vere che lo rappresentano. Dopo l’uscita di diversi singoli pubblica l’album “ZERO” nel dicembre 2021. Nel 2022 pubblica il singolo “Fragile”, che supera i 30mila stream sulle piattaforme, e inizia un tour proseguito fino all’estate 2023. Ha all’attivo oltre 200 date e attualmente è in studio per lavorare al suo nuovo album.

