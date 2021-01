Nuovo singolo per Make Up Your Mind, Le Décadence

Dopo alcune anticipazioni arrivate nelle scorse settimane, Make Up Your Mind rilascia oggi il singolo dal titolo Le Décadence ad anticipare il nuovo album in arrivo il prossimo 15 gennaio a marchio Volcano Records & Promotion.

Un brano intenso e granitico dove a svettare tra un riffing potente, la sezione ritmica incalzante ed un testo ispirato, è ovviamente la chitarra solista di Simone Marsilio, deus ex machina e mastermind del progetto che impreziosisce di linee ricercate e virtuosistiche questo nuovo singolo. Le Dècadence è la traccia numero due dell’album No Need To Travel in uscita tra qualche giorno, un pezzo dominato dal tema della decadenza e della rabbia che diventa impulso creativo e motore primo della musica di questo interessantissimo progetto.

