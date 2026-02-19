Nuovo concerto della Santa Cecilia Jazz Orchestra con omaggio a Charles Mingus

Domenica 22 febbraio, dopo il brillante concerto inaugurale, continua la rassegna della Santa Cecilia Jazz Orchestra (SCJO) del Conservatorio di Roma “Santa Cecilia”: un cartellone di sei appuntamenti a ingresso gratuito, la domenica mattina alle ore 11.30, presso la bellissima e scenografica Sala Accademica del Conservatorio, location nota per la presenza dello storico Organo Walcker-Tamburini, in via dei Greci 18.

Curata dal Dipartimento di Jazz con il coordinamento del M° Ettore Fioravanti, la rassegna vede protagonisti docenti e studenti del Conservatorio e omaggia grandi artisti del patrimonio jazz e classico: da Duke Ellington, a Leonard Bernstein, da Charles Mingus a Modest Petrovič Musorgskij fino alle celebri colonne sonore dei film di Federico Fellini scritte da Nino Rota.

Il 22 febbraio alle 11.30, si terrà l’omaggio a Charles Mingus con il concerto “Mingus! A Long Journey from Nogales to Cuernavaca”, con arrangiamenti e direzione a cura del M° Roberto Spadoni.

Charles Mingus è stata una delle personalità più importanti e carismatiche della storia del jazz, animata da una eccezionale spinta innovativa che ha rivoluzionato e cambiato indelebilmente l’universo della musica afroamericana.

Nelle pagine del contrabbassista ribollono e si mescolano elementi di blues, di bebop, di jazz tradizionale, di musica caraibica e sud-americana, con uno sguardo attento al sinfonismo europeo e alle avanguardie artistiche, pur con un piede fermo nella tradizione musicale afroamericana.

In questo tributo – esplosivo, intimo, magmatico – Santa Cecilia Jazz Orchestra (SCJO) presenterà alcune delle sue composizioni più significative, proponendo un ideale viaggio nella sua vicenda artistica e umana arricchito da narrazioni e da uno speciale tributo.

Domenica 22 marzo la rassegna continuerà con la dedica alla meravigliosa filmografia di Fellini con “Federico Fellini e la dolce vita. Le Colonne Sonore”. Arrangiamenti e direzione del M° Mario Corvini.

Domenica 19 aprile, omaggio a Leonard Bernstein con “Lenny’s Songbook. Leonard Bernstein e il ‘900”, arrangiamenti e direzione del M° Pietro Leveratto.

Domenica 24 maggio, in scena “Pictures in Jazz. Suite per Jazz Orchestra” ispirata alla celebre Pictures of an Exhibition di Modest Petrovič Musorgskij. Arrangiamenti e direzione del M° Roberto Spadoni

Dopo la pausa estiva, la rassegna si conclude domenica 18 ottobre con “Originali e Autoctoni. Opere a cura della classe di Composizione Jazz.” Coordinamento e direzione del M° Stefano Cantarano e del M° Ettore Fioravanti.

CONTATTI

Conservatorio di Musica “Santa Cecilia”

Via dei Greci 18, Roma – tel. 06.36096720 – www.conservatoriosantacecilia.it

Ufficio Stampa Festival Jazz Idea

Fiorenza Gherardi De Candei – info@fiorenzagherardi.com

PROGRAMMA COMPLETO CONCERTI

Domenica 25 gennaio:

Duke Ellington

The Harlem Renaissance

Arrangiamenti e direzione del M° Mario Corvini

Domenica 22 febbraio:

Mingus!

A Long Journey from Nogales to Cuernavaca

Arrangiamenti e direzione del M° Roberto Spadoni

Domenica 22 marzo:

Federico Fellini e la dolce vita

Le Colonne Sonore

Arrangiamenti e direzione del M° Mario Corvini

Domenica 19 aprile:

Lenny’s Songbook

Leonard Bernstein e il ‘900

Arrangiamenti e direzione del M° Pietro Leveratto

Domenica 24 maggio: Pictures in Jazz

Suite per Jazz Orchestra ispirata a Pictures of an Exhibition di Modest Petrovič Musorgskij

Arrangiamenti e direzione del M° Roberto Spadoni

Domenica 18 ottobre:

Originali e Autoctoni

Opere a cura della classe di Composizione Jazz

Coordinamento e direzione del M° Stefano Cantarano o del M° Ettore Fioravanti