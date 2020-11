Nuovo album in arrivo per i veterani Death Cell: Periferico

Periferico, questo è il titolo del nuovo disco dei Death Cell, storica band rock italiana, che uscirà il prossimo 22 gennaio 2021 per Volcano Records & Promotion.

L’album conterrà nove tracce che spaziano tra post-punk e psichedelia, dark e progressive, condendo la cornice sonora del gruppo toscano con testi in italiano che gravitano tutti intorno al tema quanto mai attuale in questo periodo, della libertà. I Death Cell sono nati all’inizio degli anni Novanta divenendo nel corso del tempo un piccolo progetto di culto attraverso rare ma fondamentali pubblicazioni come l’album realizzato insieme a Paul Cain, mostro sacro del rock italiano e mente dei leggendari Death SS. Periferico arriva a tre anni dal precedente lavoro Lancia In Resta e si rendono note oggi copertina e tracklist di un disco che promette di non deludere i fan della band.

Maschera Zona d’Ombra Il Viaggio di Caronte Periferico Riflessi Quel che c’è Il Gioco delle Parti Susmar Ninna Nanna

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/DeathCellOfficial