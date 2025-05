“Nuova Tempesta” è il nuovo singolo dei The Naked One

“Da una nuova tempesta al montare della marea”.

Così recita l’incipit di “Nuova Tempesta”, il nuovo singolo del progetto The Naked One, disponibile su tutte le piattaforme digitali da giovedì 15 maggio 2025. Brano che, per altro, darà il titolo all’intero album della band vicentina. Ma l’idea, seppure in un primo momento nascesse come citazione all’affascinante universo cinematografico tolkieniano (“Io sono Gandalf il Bianco e ritorno da voi ora, al mutare della marea.”), affonda le sue vere radici in circostanze ben poco gioiose, pregne di uno stato d’animo generale che ben si accostava a sensazioni di insicurezza, brusco cambiamento e timore, come per una guerra imminente. Il concetto di “nuova tempesta”, infatti, viene partorito nel 2020, prima in pieno periodo pandemico e, successivamente, in periodo bellico.

Catalizzato da un sound malinconico, epico e potente, questo pezzo fa della sua formula altisonante la perfetta incarnazione della voglia di rivalsa di una band che risorge ancora una volta dalle ceneri con una nuova formazione, un nuovo sound e una nuova veste per un ritorno col botto, ma è anche un chiaro rimando al passato discografico. L’immaginario del precedente Ep in inglese “Bitter Cold” (2014), infatti, si rifaceva in un contesto onirico al freddo dell’inverno, alla neve e alla tormenta, associati ad un sound tendente al Post Hardcore/Metalcore. Ma è solo qualche anno più tardi che il testo, nella sua interezza, vede la luce.

Declinato come un dialogo con una partner ai primi appuntamenti, e di dichiarata ispirazione a passate esperienze sentimentali del frontman Eros Lapadula, il testo allude non troppo vistosamente anche al rapporto tormentato con un’altra grande figura femminile: la musica. Infatti, così come coltivare un rapporto sentimentale stabile con qualcuno richiede grande sicurezza, impegno, dedizione, fedeltà e una certa disponibilità ad esporsi a costo di rendersi vulnerabili alla sofferenza, allo stesso modo un perfetto parallelismo lo si vive con il “fare” la musica, quell’entità che dall’alba dei tempi ci pervade, ci ispira, ci connette, ci muove, ma che in cambio ci chiede pure grande rispetto, dedizione, sacrificio e costante adorazione. Eppure è colei al cui cospetto ritorniamo sempre, nonostante talvolta ci possa anche ferire. Il tutto si riassume in un tentativo su più livelli (quindi anche dal punto di vista di chi ritorna prudentemente ad approcciarsi alla musica, rifonda una band o torna a suonare sui palchi) di sfiorare il tema odierno della paura di rimettersi in gioco nei rapporti e nella vita quando si è reduci da traumi ed esperienze negative, e della difficoltà di dialogo tra la parti che spesso ne consegue, in un momento in cui nessuno vuole più impegnarsi veramente, tutti sono intercambiabili e i rapporti diventano usa e getta. Sorte alla quale oggi, curiosamente, neppure la musica pare essere esente.

Scopri il brano: https://orcd.co/thenakedone_nuovatempesta

Prodotto da Cesare Madrigali e Riccardo Frigoni presso Glotoneria Studio, Montichiari (BS)

Registrazione, mix e master di Cesare Madrigali e Riccardo Frigoni presso Glotoneria Studio, Montichiari (BS)

Musica e testi di The Naked One

Progetto grafico e illustrazioni di Andrea Bettega

Foto di Davide Faedo ed Eros Rossetto

Distribuito digitalmente da Phonarchia Dischi e promosso da Conza

BIO:

I The Naked One nascono nella primavera del 2009 formati da Eros Lapadula, Manuel Bordon, Federico Vaiente, Mattia Ferrari e Stefano Lovato, rispettivamente voce, chitarra ritmica, chitarra solista, basso e batteria. Nell’estate del 2011, presso il Raptor Recording Studio di Vicenza, incidono il loro primo Ep “Endless Party”, uscito poi nel 2012 e dalle sonorità a metà tra il Metal e l’Hardcore. La band riscuote un discreto successo nell’underground vicentino. Nello stesso anno pubblicano il loro primo singolo “The Same Thing” con relativo videoclip. Nell’inverno del 2013, con l’ingresso in formazione di Matteo Bonollo alla batteria, tornano per la terza volta in studio di registrazione per incidere il secondo Ep “Bitter Cold”, sempre di 5 tracce ma con sonorità più melodiche, protese verso l’universo Post Hardcore/Metalcore e uscito nel 2014 con l’omonimo videoclip girato sotto le pale di San Martino di Castrozza (TN).

Per i due anni successivi la band ha un’attività live abbastanza intensa nel vicentino e fuori regione. Dopo vari cambi di line up tra chitarra solista, basso e batteria avvenuti tra il 2018 e il 2021 la band si riconsolida con l’entrata in formazione di Alessandro Bazzacco (chitarra solista), Stefano Pegoraro (basso) e Leonardo Dalla Verde (batteria e percussioni) al fianco dei fondatori Eros Lapadula (voce) e Manuel Bordon (chitarra ritmica). Con questa nuova formazione la band compone e registra nel 2023 il primo album in italiano. Composto da 8 brani, con sonorità più rock ma anche più varie, il disco di prossima uscita è prodotto da Cesare Madrigali (Cara Calma) e registrato presso Glotoneria Studio a Montichiari (BS).

https://linktr.ee/thenakedoneband