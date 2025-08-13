Nuoro Jazz 2025 – Da Devil Quartet di Fresu a Kurt Rosenwinkel & friends

di
Orlando Battipaglia
-
Nuoro Jazz 2025

Nuoro Jazz 2025: Dal Devil Quartet di Fresu a Kurt Rosenwinkel & Friends: le notti del jazz a Nuoro.

Il festival Nuoro Jazz 2025 animerà le serate estive con concerti, incontri e masterclass, portando in città alcuni tra i più grandi nomi del panorama jazzistico internazionale.

Programma serale

Mercoledì 20 agosto – ore 21:00
Giardino della Biblioteca Sebastiano Satta

  • Paolo Fresu “Devil Quartet” – Progetto Impromptus
fresu
Paolo Fresu e Devil Quartet

Con Paolo Fresu (tromba e flicorno), Bebo Ferra (chitarra), Paolino Dalla Porta (contrabbasso) e Stefano Bagnoli (batteria).
Un repertorio che fonde la lunga esperienza comune alla libertà dell’improvvisazione. Impromptus celebra un anniversario discografico e testimonia la continua evoluzione del quartetto, dove energia e creatività si intrecciano in dialoghi musicali di alto livello.

Giovedì 21 agosto

  • Dino Rubino Trio

  • Gabriel Marciano Quartet

Venerdì 22 agosto

  • Marco Bardoscia TrioThe Future is a Tree

Sabato 23 agosto – ore 21:00
Giardino della Biblioteca Sebastiano Satta

  • Olivia Trummer Trio

Con Olivia Trummer (pianoforte, voce, composizione), Makar Novikov (contrabbasso) e Amir Bresler (batteria).
Nuove composizioni che fondono il linguaggio jazzistico con sonorità pop, affrontando temi legati alle svolte della vita e alle relazioni, tra improvvisazione, melodia e groove.

Domenica 24 agosto

  • Gianni Filindeu Quartet Shorter’s Stories

Lunedì 25 agosto

  • LIMEN Collective

Martedì 26 agosto

  • Anaïs Drago (violino), Luca Falomi (chitarra) e Fausto Beccalossi (fisarmonica)

Mercoledì 27 agosto – ore 21:00
Giardino della Biblioteca Sebastiano Satta

  • Kurt Rosenwinkel & Friends
rosenwinkel
Kurt Rosenwinkel

Con Kurt Rosenwinkel (chitarra), Dino Rubino (pianoforte), Paolino Dalla Porta (contrabbasso) e Massimo Russino (batteria).
Una delle voci più influenti della chitarra jazz contemporanea, Rosenwinkel proporrà un repertorio che unisce ricerca armonica e sensibilità melodica.

Giovedì 28 agosto

  • Quintetto NEXUS

Venerdì 29 agosto – ore 19:00 – Galtellì
Concerto collettivo di docenti e corsisti, con esibizioni itineranti nel centro storico.

Masterclass

Dal 25 al 27 agosto, Kurt Rosenwinkel terrà una masterclass internazionale aperta agli studenti del seminario.

Info e programma completo
www.entemusicalenuoro.it/nuoro-jazz 

I biglietti saranno in vendita sul portale ciaotickets.com e presso il CTS di Nuoro @ EXMÈ, piazza Mameli (0784.32490, viaggi@ctsnuoro.com).