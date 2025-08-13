Nuoro Jazz 2025 – Da Devil Quartet di Fresu a Kurt Rosenwinkel & friends

Nuoro Jazz 2025: Dal Devil Quartet di Fresu a Kurt Rosenwinkel & Friends: le notti del jazz a Nuoro.
Il festival Nuoro Jazz 2025 animerà le serate estive con concerti, incontri e masterclass, portando in città alcuni tra i più grandi nomi del panorama jazzistico internazionale.
Programma serale
Mercoledì 20 agosto – ore 21:00
Giardino della Biblioteca Sebastiano Satta
- Paolo Fresu “Devil Quartet” – Progetto Impromptus
Con Paolo Fresu (tromba e flicorno), Bebo Ferra (chitarra), Paolino Dalla Porta (contrabbasso) e Stefano Bagnoli (batteria).
Un repertorio che fonde la lunga esperienza comune alla libertà dell’improvvisazione. Impromptus celebra un anniversario discografico e testimonia la continua evoluzione del quartetto, dove energia e creatività si intrecciano in dialoghi musicali di alto livello.
Giovedì 21 agosto
- Dino Rubino Trio
-
Gabriel Marciano Quartet
Venerdì 22 agosto
-
Marco Bardoscia Trio – The Future is a Tree
Sabato 23 agosto – ore 21:00
Giardino della Biblioteca Sebastiano Satta
- Olivia Trummer Trio
Con Olivia Trummer (pianoforte, voce, composizione), Makar Novikov (contrabbasso) e Amir Bresler (batteria).
Nuove composizioni che fondono il linguaggio jazzistico con sonorità pop, affrontando temi legati alle svolte della vita e alle relazioni, tra improvvisazione, melodia e groove.
Domenica 24 agosto
-
Gianni Filindeu Quartet – Shorter’s Stories
Lunedì 25 agosto
-
LIMEN Collective
Martedì 26 agosto
-
Anaïs Drago (violino), Luca Falomi (chitarra) e Fausto Beccalossi (fisarmonica)
Mercoledì 27 agosto – ore 21:00
Giardino della Biblioteca Sebastiano Satta
- Kurt Rosenwinkel & Friends
Con Kurt Rosenwinkel (chitarra), Dino Rubino (pianoforte), Paolino Dalla Porta (contrabbasso) e Massimo Russino (batteria).
Una delle voci più influenti della chitarra jazz contemporanea, Rosenwinkel proporrà un repertorio che unisce ricerca armonica e sensibilità melodica.
Giovedì 28 agosto
-
Quintetto NEXUS
Venerdì 29 agosto – ore 19:00 – Galtellì
Concerto collettivo di docenti e corsisti, con esibizioni itineranti nel centro storico.
Masterclass
Dal 25 al 27 agosto, Kurt Rosenwinkel terrà una masterclass internazionale aperta agli studenti del seminario.
Info e programma completo
www.entemusicalenuoro.it/nuoro-jazz
I biglietti saranno in vendita sul portale ciaotickets.com e presso il CTS di Nuoro @ EXMÈ, piazza Mameli (0784.32490, viaggi@ctsnuoro.com).