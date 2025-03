“Numbers” è il nuovo singolo dei The Ghibertins

Un nuovo capitolo per i The Ghibertins che dopo quattro anni di assenza tornano con un nuovo singolo, la canzone “Numbers“, disponibile su tutti gli store digitali da venerdì 14 marzo 2025. Un brano intenso che esplora temi profondi e complessi, attraverso un testo evocativo e potente, ed esprime la difficoltà di relazionarsi giornalmente con gli standard di irrealtà patinata che ci viene imposta dal mondo del social e dello streaming.

Camminiamo su una linea sottile tra l’orgoglio di voler rimanere ciò che si è e la vergogna di doversi piegare a regole non scritte ed etichette imposte, il tutto per ottenere i numeri. Il ritornello “I’m just a number and I think I like it” riflette una critica alla società moderna, dove le persone sono spesso ridotte a numeri e statistiche, e il protagonista sembra accettare questa realtà con una sorta di rassegnazione. Il numero prima del contenuto

In sintesi, “Numbers” dei The Ghibertins è una canzone che affronta temi di autenticità, superficialità e la lotta per trovare un senso di sé in un mondo dominato dai numeri e dalle apparenze. Un piccolo manifesto di resistenza musicale, per una band che emerge come una tra le più interessanti della scena indipendente, che si è distinta anche all’estero, attraverso portali internazionali come BBC Radio, Clash Magazine e Konbini.

SCOPRI IL BRANO

Alessio Hofmann: Voce, Chitarra Acustica

Lorenzo Rivabella: Chitarra Elettrica

Lorenzo Di Blasi: Tastiere

Marco “Marva” Vaghi: Batteria

Luca Losio: Basso

BIO:

Un raffinato equilibrio tra Indie e Alternative Rock di matrice anglosassone caratterizza fin dall’inizio il loro sound e la loro identità musicale. Nel 2016 la rivista Newyorkese “Relix” include “Facing a Loaded Gun” nella playlist degli artisti da tenere sott’occhio. Nel 2017, con oltre 30 canzoni scritte la band decide di registrare il primo full lenght album. Viene rilasciato quindi “The Less I Know The Better”. L’album e i suoi singoli ricevono subito un fortissimo supporto internazionale da realtà come BBC Radio, Clash Magazine, Konbini, Music Week, Noctis Mag , For Folk’s Sake e Pure Volume. Nei nostri confini, l’album viene accolto favorevolmente dalle principali riviste/webzine Italiane.

Nel 2020, forti di una formazione ormai rodata entrano al BLAP Studio di Milano con il sound engineer & producer Ivan Antonio Rossi (Gabbani, Vibrazioni, FASK) per registrare l’ambizioso concept album “The Life & Death of John Doe”. L’album viene accolto favorevolmente dalla critica nazionale che ne elogia la stesura e trama con menzioni importanti all’interno delle principali webzine/blog italiani ed esteri. Tra le più significative vi sono a livello nazionale “Il Giornale” e a livello internazionale MTV. Nel corso del 2023 la band registra una serie di nuovi brani presso lo studio Sartoria 57 di Milano.

Da questo ulteriore lavoro emerge “Numbers“, il nuovo singolo.