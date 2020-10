Now It’s Over, il Nuovo Singolo di IPN

IPN è un cantante, DJ e producer. Studia canto come autodidatta fino al 2013 quando fu ispirato dalla rock band americana, Linkin Park. Dopo anni spesi tra allenamenti nella produzione e alcuni band projects andati in fallimento, inizia a fare tributi dedicati a Chester Bennington, il cantante dei Linkin Park defunto, per poi caricarli online. Nel 2014 si appassiona alla musica elettronica ispirato dalle tracce e i remixes di Martin Garrix, Tiesto, David Guetta, Hardwell, Nicky Romero, Avicii e i mashups dei “DJs From Mars” che gli danno supporto e forza. Nel corso degli anni successivi sperimenta e impara qualcosa di nuovo ogni giorno come cantante, DJ e producer. L’11 Ottobre 2020 pubblica in tutte le piattaforme streaming un nuovo singolo dal titolo Now It’s Over. Il brano contiene un forte messaggio di rivalsa ed è caratterizzato da sonorità cupe ispirate ad artisti come Linkin Park, Mike Shinoda e Blackbear. La canzone è dedicata alle persone che vogliono avere successo nei propri obiettivi e smettere di essere nel modo in cui l’ambiente formato da famiglia e amici vogliono che siano. Si tratta di un vero e proprio invito a prendere le proprie decisioni per raggiungere i propri obiettivi con forza e coraggio. Ha collaborato alla produzione del brano anche il produttore Bardo Novotny (produttore di alcune tracce di Nicotine di Travor Daniel e artista e amico di Black Bear dal quale è supportato).

ASCOLTA NOW IT’S OVER

https://bit.ly/3diAtNK

GUARDA IL VIDEO

https://youtu.be/DsR6ADGK1nM

CREDITS:

Artista: IPN

Titolo del brano: Now It’s Over

Genere: Pop / HipHop-Rap

Influenze: Pop, HipHop, RnB, EDM, Rock

Chiave: Eb minor (Mi bemolle minore)

BPM: 130

Mood: Aggressivo, Energico

Eseguita da: IPN

Scritta e composta da: Isach Peter Newport

Prodotta da: IPN e Bardo

CONTATTI

Artist: Ion.official.business@gmail.com

Management: sani.valeria@gmail.com



Follow IPN:

Spotify: https://open.spotify.com/artist/1L9OnjwzE1fUAoRHCXu5sF?si=bgc8qGJPTRCyIfUle-9O1Q

Instagram: https://www.instagram.com/ipn_official/

Twitter: https://twitter.com/ipn_officiaI

Facebook: https://www.facebook.com/ipnofficialmusic

TikTok: https://www.tiktok.com/@ipn_official?lang=en

Website: https://ipnofficial.wixsite.com/ipnofficialwebsite

SoundCloud: https://soundcloud.com/ipn_official/tracks

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCW-EqQSDZErF4Cnz0DyISDA/videos

YouTube Music: https://music.youtube.com/channel/UCGeerpktCNPhUPZJBnACfHg

Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/ipn/1437718438

Deezer: https://www.deezer.com/en/artist/52020652

Tidal: https://tidal.com/browse/artist/10410037

Napster: https://us.napster.com/artist/ipn

DemoDrop: https://demodrop.com/ipnofficial

Spinnin’ Talent Pool: https://www.spinninrecords.com/profile/ipn/tracks/