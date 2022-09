NOW Acoustic Quartet al tramonto al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (Portici NA) il 9 settembre

N.B. In caso di disdetta, comunicare entro le 48 ore precedenti l’evento per consentire l’inserimento di persone in lista di attesa.

NOW (Naples Open World) è il nuovo album di Marco Gesualdi, musicista e autore nato a Napoli, città dove è cresciuto umanamente e professionalmente, calcando i palchi con Denovo e Avion Travel e partecipando direttamente al rinascimento sonoro napoletano negli Ottanta, la cosiddetta vesuwave. Un viaggio nella musica interplanetaria, che con un incontro di sonorità diverse e testi poetici, regala emozioni, immagini, svariati colori e belle sensazioni. Una menzione a parte per il singolo di lancio dell’album: Je suis la Mer, brano in francese, con la voce di Simona Boo è la storia di un viaggio che parte dal Nord Africa e arriva a Parigi, o a Castelvolturno, un’immigrazione che attraversa il mare ed è attraversata dalla speranza. Una canzone delicata, una narrazione sociale e politica intima, con un ritmo che culla, quasi uscisse da un carrillon. Con un ritmo brioso che fa sentire la tradizione del bel sound napoletano associato ad un testo interessante su tematica sociale arricchito dalla presenza della voce di Maurizio Capone, coautore che ne determina il ritmo. Il concerto è tutto incentrato sul tema del viaggio dei popoli e il sovrapporsi delle culture. Napoli dalla sua nascita ad oggi ha visto, e vissuto Il confluire di quasi tutti i popoli del bacino del Mediterraneo e in tempi più recenti degli Americani , generando una vibrazione “Artistica” unica al mondo. Tutto questo viene raccontato attraverso la sensibilità e il nostro suono World-Jazz, con brani cantati in Napoletano, Portoghese, Afro-Francese, Inglese e coinvolgenti momenti strumentali dediti all’improvvisazione e all’interplay.

