NOVEIS – esce il nuovo singolo”BLUE BLACK AND RED”

I Noveis presentano il nuovo singolo “Blue Black and Red”

Un brano alternative rock dalle sfumature noise, con sonorità che richiamano i Korn e gli Awolnation.

“Blue Black and Red” affronta il tema dell’amore in modo diretto e senza filtri, sia nel testo che nelle armonizzazioni. Il brano alterna strofe malinconiche a ritornelli carichi di energia, rispecchiando l’altalena emotiva tipica di ogni relazione: tra momenti di connessione profonda e attimi di solitudine.

Grazie a queste atmosfere contrastanti, “Blue Black and Red” riesce a catturare e trasformare in musica l’essenza delle emozioni più intime.

Chi sono i Noveis

Nati nei primi anni 2000 nella provincia di Vercelli, i Noveis propongono brani originali di rock italiano, con influenze britanniche e contaminazioni che riflettono le diverse anime musicali dei componenti. Il risultato è un mix sonoro che spazia dal rock-pop italiano al blues, fino al noise contemporaneo e alla musica elettronica.

Con una carriera ventennale alle spalle, due album e due EP all’attivo, la band decide di intraprendere un nuovo percorso, esplorando la lingua inglese. Dopo il singolo “Don’t Let Me” (pubblicato in Italia con il titolo “Anna Bolena”), i Noveis iniziano a lavorare sull’EP “Hidden Behind the Light”, anticipato proprio dal singolo “Blue Black and Red”.

La band è composta da Massimo Benedetti – Voce, Andrea Deregibus – Voce / Chitarra Ritmica, Lorenza Ronza – Basso, Giulio Murgia – Batteria / Percussioni, Alberto Bisotti – Chitarra Solista, Matteo Sarasso – Tastiere / Pianoforte

ASCOLTA “BLUE BLACK AND RED”