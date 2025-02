Novagorica: scopri le novità sul nuovo singolo “Piromani”

“Piromani” è il brano che apre l’imminente l’album “Altitudine” dei novagorica: un viaggio sonoro che esplora il senso di alienazione, l’incapacità di uscire dalla stasi nichilista della depressione. La canzone racconta il disagio di chi si sforza di appartenere a un mondo che sembra respingerlo, di chi cerca di fidarsi, di essere forte, ma finisce sempre per sentirsi fuori posto. Dove gli altri vedono uno spettacolo di luci, lui scorge solo cenere.

Attraverso immagini evocative e una scrittura viscerale, “Piromani” affronta il tema della distanza emotiva e della difficoltà di riconoscersi in un’idea di normalità imposta dall’esterno. È una lotta interiore, il bisogno di sentirsi parte di qualcosa che, alla fine, si rivela irraggiungibile.

Sul piano musicale, il brano fonde sonorità ritualistiche e ipnotiche con l’energia ruvida del math rock, creando un ponte tra il primo album della band, “Preghiera violenta”, e il successivo “Altitudine”. Le sue atmosfere intense e incalzanti fanno emergere una tensione emotiva che accompagna l’ascoltatore in un crescendo di inquietudine e catarsi.

Spiega la band a proposito del nuovo brano: “Piromani è nato la mattina del 1 gennaio 2022. I vicini di casa avevano bruciato per sbaglio i festoni di Capodanno sul balcone dell’appartamento del terzo piano. Sui telefoni circolano le foto di tappeti di uccelli morti per i botti di capodanno. Tutto è compromesso.

Anni dopo nella nostra sala prove abbiamo ripreso in mano queste parole ed è nato uno dei brani di cui siamo maggiormente orgogliosi. La canzone è un rito funebre presieduto da piromani, è una camera addobbata a festa seppellita dalla cenere, un cielo infiammato da fuochi d’artificio che distruggono ogni cosa.

È la preghiera di chi fra le mani stringe solo cenere. Il presupposto su cui si fonda il brano è la difficoltà di vedere la vita come luogo delle possibilità, la fatica provata nel tentare di fidarsi di nuovo del mondo e delle persone. Un brano che tratta di depressione, di salute mentale e terapia. È la canzone del dolore esistenziale, di chi sente di essere ancora vivo per miracolo e vorrebbe lottare, ma sente di essere circondato dalle fiamme”.

Il brano anticipa l’imminente uscita del nuovo album dei novagorica “Altitudine” che sarà accompagnato da un RELEASE PARTY al Whishlist di Roma il 07 marzo 2025.

Biglietti su DICE “ALTITUDINE – RELEASE PARTY”: https://dice.fm/event/avlmqd-novagorica-7th-mar-wishlist-roma-rome-tickets

Biografia

La band alternative rock romana nasce dall’incontro nel 2019 di Giulio Ronzoni (voce, penna e chitarra), Simone D’Andrea (basso), Andrea Graziosi (batteria), Mario Romano (chitarra) e Giuseppe Taccini (chitarra). Il loro primo singolo, Starò bene, brano principale della colonna sonora della serie Mediaset Oltre la soglia, è stato pubblicato nel 2019. Dopo la pubblicazione di due singoli, Fiocco nero e Cenere, il 13 gennaio 2023 esce il primo album della band, Preghiera violenta, prodotto da Monakos con mix e master di Giuseppe Taccini ed edito da Beta Produzioni e MArte Label. Nel 2023 durante il lungo tour di promozione di Preghiera violenta la band ha suonato in circa quaranta live, aprendo concerti di band quali Management, Cristiano Godano, Assalti Frontali e Kutso. Durante il tour sono nate nuove canzoni e a gennaio 2024 la band firma con l’etichetta Through The Void e torna in studio di registrazione per incidere un secondo album, Altitudine, con uscita prevista per marzo 2025. Il secondo Lp in studio della band è anticipato dall’uscita dei singoli “La prima volta”, “Le ore piccole”, “Carne e saliva” e “Le formiche” e un live tour in giro per l’Italia.

“Piromani” è il nuovo singolo dei novagorica disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 21 febbraio 2025.

