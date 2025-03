“Nottetempo” è il nuovo album di Mattia Amati

RELEASE PARTY Sabato 29 marzo H 21.00 @Circolo Acli Ponte A Ema Via Chiantigiana 113, Bagno A Ripoli (FI) Prenotati qui!

Fuori su tutte le piattaforme digitali da venerdì 28 marzo per Mitridate Records/Giesse Label Group il nuovo album di Mattia Amati dal titolo “Nottetempo”. Questa raccolta di dieci tracce è stata concepita per essere ascoltata tra le mille riflessioni che accompagnano spesso le ore notturne, quando la nostra mente è più propensa a pensare liberamente. “Nottetempo” è anche la title track dell’album, una ballad con un sound ’70/’80 il cui significato è da intendersi come “durante la notte”. Nottetempo, però, è anche l’autobus notturno di Harry Potter e nel ritornello il cantautore si diverte a raccontare le due sfaccettature di questa parola.

“Nottetempo, come dice il titolo stesso, è un album notturno da ascoltare durante la notte, con le tante riflessioni e i tanti spunti che possono presentarsi in un momento dove la testa è più libera di pensare, lontana dalla frenesia di tutti i giorni. Ogni canzone è un pezzo di me e una strada che ho percorso in prima persona e che spero possano utilizzare anche altre persone.” Scopri il disco: https://lnk.to/MattiaAmati_Nottetempo

BIO: Mattia Amati, al secolo Mattia Passerini, nasce il 9 settembre 1997 a Sesto Fiorentino, nel quartiere di Viale Togliatti. Deve il l’amore per la musica ai suoi genitori che, fin dai primi anni di vita, gli hanno permesso di conoscerla e di percepirne le vibrazioni. Ancora oggi, è particolarmente vivo il ricordo dei concerti vissuti insieme e di quei momenti che, sulle note di Mango, Battiato e Ligabue, rimangono impressi nella memoria di un bambino. Non c’è un genere che predilige, poiché è la musica stessa che ama, in tutte le sue note, vibrazioni e sfaccettature. Vista la sua indole ed essendosi formato musicalmente sulla poetica di Dalla, Battisti e De Gregori, però, predilige il cantautorato italiano. A giugno del 2019 pubblica il suo primo singolo “Ancora un po’” prodotto da Matteo Magrini con il quale, nei mesi successivi realizza il suo primo EP “Fermo Immagine”. Nel settembre 2021 pubblica il suo nuovo Ep “Interno 8”, prodotto da Samuele Proto. A Marzo 2023 iniziano i lavori con Marco Carnesecchi per la realizzazione del suo nuovo album intitolato “Nottetempo” e anticipato dai singoli “Un domani in forse”, “Sopra un vetro”, “London View”, “Roberto” e “Cemento”.

