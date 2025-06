“Notes Around SMG”, il festival diretto dal pianista Antonio Faraò, a Lainate (Milano) dal 25 al 28 giugno

A Villa Litta, a Lainate (provincia di Milano), la prima edizione del festival “Notes Around SMG” diretto dal pianista Antonio Faraò

Dal 25 al 28 giugno concerti jazz con Swing Faces Marching Band, Yves-Yann Lavaly Quintet, Fabio Concato, il tributo ai jazz club “Il Capolinea” e “Le Scimmie” e Antonio Faraò Quartet Special Guest Mario Biondi

Dopo il successo delle prime aperture stagionali, Villa Visconti Borromeo Litta torna ad animarsi con il festival Notes Around SMG, un’iniziativa culturale che celebra il jazz con concerti esclusivi e performance diffuse: quattro serate, da mercoledì 25 giugno a sabato 28 giugno, realizzate con il contributo del Comune di Lainate, di SMG Gas e Luce, Notes Around e Radio Cecchetto come radio partner.

Con la direzione artistica del pianista jazz e compositore Antonio Faraò, la rassegna “Notes Around SMG” porta a Lainate (provincia di Milano) artisti di rilievo nazionale e internazionale, oltre a giovani talenti, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio architettonico e culturale della città attraverso la musica. Il Teatro Naturale di Villa Litta, immerso nel verde del parco storico, sarà il cuore degli eventi serali e il palco principale dei concerti (che in caso di maltempo si terranno presso l’Ariston Urban Center).

Paola Ferrario, Assessora allo Sviluppo Culturale, Valorizzazione e Comunicazione di Villa Litta, del Comune di Lainate, commenta così: «Esprimo grande soddisfazione per il ritorno dei protagonisti della scena musicale nazionale e internazionale presso la prestigiosa Villa Litta. Grazie ad Antonio Faraò, lainatese riconosciuto fra i più importanti jazzisti, che ha presentato all’Amministrazione questo bellissimo progetto che si svolgerà nella magica cornice del Teatro Naturale».

Mercoledì 25 giugno, l’anteprima del festival prevede un doppio appuntamento: dalle 20:30 alle 22:00, la Swing Faces Marching Band animerà le strade di Lainate e coinvolgerà il pubblico con il sound tipico delle marching band di New Orleans. Stefano Barbaglia (clarinetto), Giancarlo Mariani (tromba), Fabio Prina (basso tuba) e Alessandro Clerici (banjo) proporranno il repertorio tipico delle parate della Louisiana.

Poi, alle 22:00, gli ospiti potranno assistere al concerto di Yves-Yann Lavaly Quintet al locale Locanda al 5, formazione diretta da un giovane e brillante pianista jazz e compositore originario della Martinica e completata da quattro talenti: Matteo Vertua (tromba), Raffaele Fiengo (sax alto), Daniele Tortora (contrabbasso) e Dominique Faraò (batteria). Il repertorio sarà incentrato su composizioni originali del leader e standard jazz.

Giovedì 26, alle 21:30, nel Teatro Naturale di Villa Litta, salirà sul palco Fabio Concato, uno fra i cantautori italiani più raffinati degli ultimi cinquant’anni. Il musicista milanese presenterà il suo nuovo progetto Altro di Me, accompagnato dai suoi storici partner di note: Ornella D’Urbano (pianoforte e tastiere), Larry Tomassini (chitarra), Stefano Casali (basso) e Gabriele Palazzi Rossi (batteria). Un live improntato sulla rilettura dell’ampio repertorio dell’artista lombardo, volto a riportare alla luce canzoni meno note e raramente eseguite dal vivo, a fianco ai grandi successi che hanno segnato la sua storia.

Venerdì 27, alle 21:00, sarà il momento di Ricordando Il Capolinea e Le Scimmie, un omaggio a due storici jazz club di Milano. Locali, questi, che negli anni hanno ospitato eroi del jazz come Chet Baker, Dizzy Gillespie, Pat Metheny, Tony Scott e moltissimi altri eccezionali jazzisti italiani. A Villa Litta, la magica atmosfera del Capolinea e Le Scimmie rivivrà in un concerto collettivo e irripetibile che vedrà protagonisti alcuni fra i più importanti jazzisti come: Claudio Fasoli, Luigi Bonafede, Dado Moroni, Gianni Cazzola, Attilio Zanchi, Enrico Intra, Paolo Pellegatti, Piero Leveratto, Gigi Cifarelli, Riccardo Fioravanti, Mario Rusca, Tony Arco, Luca Meneghello, Ronnie Jones, Maxx Furian, Fabrizio Bernasconi, Luca Pasqua, Mauro Capitale, Marco Ricci, Tonino De Sensi, Michele Bozza, Mauro Negri, Marco Detto, Ferdinando Faraò e Antonio Faraò.

Sabato 28, alle 21:30, il festival proporrà il gran finale con Antonio Faraò Quartet Special Guest Mario Biondi, una formazione d’eccellenza, inedita, diretta da Faraò e completata da tre formidabili sideman come Till Brönner (tromba), Ameen Saleem (contrabbasso) e Nicolas Viccaro (batteria), con Mario Biondi in qualità di ospite, cantante dal timbro cavernoso, ambrato, caldo, irrinunciabile punto di riferimento per il blue-eyed soul in Italia. I più grandi successi dell’artista di origine siciliana più Theme for Bond, brano originale di Faraò, costituiranno il repertorio del concerto che sarà aperto solo in quartetto. Una serata di grande fascino, nel segno dell’incontro fra jazz e soul.

Ad arricchire una proposta artistica già di livello assoluto, durante le giornate di “Notes Around SMG” vi saranno altri eventi particolarmente degni di nota. Dal 26 al 28, prima dei concerti, sarà possibile visitare la mostra fotografica a cura di Roberto Cifarelli, uno fra i più grandi narratori visivi del jazz contemporaneo, Elena Carminati, Giordano Minora e Carlo Verri, autori di scatti che hanno immortalato i jazzisti di caratura mondiale passati proprio dal Capolinea e Le Scimmie.

Sempre dal 26 al 28, alle 20:00, prima dei concerti, il celebre Ninfeo con i suoi giochi d’acqua sarà visitabile con tour guidati a cura dell’associazione Amici di Villa Litta.

Mentre il 28, dalle 15:00 alle 18:00, i bambini dai 3 ai 12 anni potranno ricevere lezioni a cura della Scuola di Musica Primo Piano (gratis con posti limitati su prenotazione). La scuola invita i più piccoli a provare l’esperienza delle lezioni con il sistema di educazione musicale Yamaha, un metodo che sviluppa l’ascolto, la creatività e l’apprendimento attraverso l’esperienza diretta. I bambini potranno sperimentare corsi pensati per le diverse fasce di età: Music Wonderland dai tre anni, Junior Music Course a partire da quattro anni e i percorsi successivi di livello avanzato. Le lezioni collettive, l’attenzione allo sviluppo evolutivo e la valorizzazione delle capacità creative (improvvisazione e arrangiamento) sono i punti di forza di un metodo che favorisce anche lo sviluppo linguistico e cognitivo.

