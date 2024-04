“Nonostante” è il nuovo singolo di Grazian

Esce venerdì 12 aprile 2024 su tutte le piattaforme digitali (in distribuzione Believe Music Italy) il nuovo singolo di Alessandro Grazian che per quest’occasione si firma semplicemente Grazian.

“Nonostante“, questo il titolo di questo nuovo inizio, è il primo tassello di un percorso musicale, quello legato alle canzoni, che riprende un discorso sospeso quasi dieci anni fa: Un brano nato al pianoforte e figlio di un songwriting che musicalmente guarda tanto alle power ballad del passato quanto all’art rock più contemporaneo.

Qui si canta del ciclo della vita, di come ognuna delle nostre esistenze scorra a fianco di altre, ognuna con la propria velocità, lasciando trasparire in filigrana un invito, quello a tenere duro, perché nonostante tutto, siamo ancora qui.

GRAZIAN in concerto

sabato 20 aprile 2024 @ Arci Bellezza, Milano

ingresso riservato ai soci arci

PREVENDITE

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/nonostante

Testo e musica di Alessandro Grazian

Arrangiato da Alessandro Grazian & Davide Andreoni

Mixato e prodotto da Davide Andreoni

Masterizzato da Carlo Madaghiele

Registrato al Bach Studio (Milano) nel 2023

Artwork by Raffaella Petraccaro

Foto di Riccardo Caldirola

Alessandro Grazian: voce, pianoforte, basso, chitarra acustica & elettrica, fender rhodes

Davide Andreoni: chitarra elettrica, synth

Emanuele Alosi: batteria

Franco Pratesi: violino

Grazie a: Carlo Giardina, Cesare Malfatti, Daniele Fasoli, Carlo Madaghiele, Franco Pratesi,

Emanuele Alosi, Raffella Petraccaro, Riccardo Caldirola, Morgana Grancia

BIO:

Alessandro Grazian è un artista poliedrico sulle scene da quasi ventanni e torna ad affacciarsi al mondo della canzone dopo quasi dieci anni di distanza dal suo ultimo album. A partire dal 2016 infatti ha messo in stand-by la propria carriera discografica di cantautore per dedicarsi ad una moltitudine di side-project, il più importante dei quali è Torso Virile Colossale, il progetto strumentale di cui è fondatore e compositore (due gli album pubblicati a questo nome: uno nel 2017 e uno nel 2022).

Se si esclude il brano ‘Incrociatore Aurora’ uscito in pieno lockdown nel 2020, l’avventura discografica nei panni di cantautore di Alessandro Grazian si è svolta nell’arco temporale che va dal 2005 al 2015 e l’ha visto pubblicare 4 album (‘Caduto’ nel 2005, ‘Indossai’ nel 2008, ‘Armi’ nel 2012 e ‘L’età più forte’ nel 2015) e 2 EP (‘Soffio di nero’ nel 2008 e ‘L’abito’ nel 2009). A partire dal 2016 Grazian oltre a fondare Torso Virile Colossale si è dedicato a svariati lavori musicali (per il teatro, il cinema e i musei) e a molte collaborazioni con altri artisti in veste di musicista, arrangiatore e co-autore partecipando alla realizzazione di numerosi album e prendendo parte a svariati tour. È di questi giorni anche la notizia dell’uscita del primo album di inediti (alcuni firmati dallo stesso Grazian) dell’Orchestrina di Molto Agevole, formazione musicale dedita al Liscio d’Antan nella quale Grazian è entrato a fare parte recentemente.

https://www.instagram.com/ale.grazian/