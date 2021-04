NON VEDO | Il nuovo singolo di DARJO

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “Non vedo” (Purple Mix per Believe Music), il primo passo del cantautore foggiano Darjo, in radio poi da venerdì 23 aprile.

DARJO

UN FACCIA A FACCIA

CON LA NOSTRA PSICHE

PER TROVARE

LA CHIAVE IN UN RAPPORTO

“NON VEDO”

PROD. 3D e WIBE

Un percorso umano ed artistico, quello di Darjo, che nasce tra le strette ed aride vie di Foggia, tra “Via Lucera” e “Piazza Mercato” passando per “Parco San Felice”, tutte realtà che lo portano a comunicare, tramite la scrittura e la pittura, in modo unico ed originale.

Immagini di vita quotidiana che arrivano dritte a chi ascolta, abbattendo le barriere cittadine, arrivando fino al duo di produttori romani 3D e Walter Babbini aka WIBE, il primo storico produttore di Nayt e il secondo noto per aver lavorato con Artisti del calibro di Zucchero, Max Gazzè, Mannarino, Fabrizio Moro e molti altri. Un’alchimia tra la pura scrittura dello stesso artista e il giusto equilibrio sonoro di beat e acustiche, creando così un mood che si posiziona nell’Indie-Pop nazionale in modo fresco ed originale.

“Non vedo” il cantautore la racconta così: ”All’inizio ci sembra di vivere una fase naïf in cui tutto ci sembra perfetto, vivendo con indosso lenti colorate che ci fanno vedere tutto in modo più bello. Poi, all’improvviso, ogni cosa svanisce, nel nulla. Le lenti cadono. Ci sentiamo spaesati. I dubbi ci attanagliano e spesso ci si interroga su quale possa essere la causa del nostro malessere…Colpa mia? Tua? Nostra?” – continua – “La sfida sta nel non girare attorno all’ostacolo, ma affrontarlo, andando oltre, cercando di scoprire la bellezza anche nei momenti no di un rapporto”.

Il progetto è stato realizzato presso il Purple Mix Studio di Guidonia, mixato e masterizzato da Walter Babbini.

“Le sensazioni che infondono questo testo sono soglia di uno spazio nella mente di ognuno di noi, fatto di timori che animano la nostra testa ogni volta che intraprendiamo una relazione sentimentale.”

BIOGRAFIA

Darjo Syziu in arte “Darjo”.

Artista classe ’98, autore ed artista poliedrico foggiano con origini albanesi.

Esordisce sulle piattaforme digitali con il singolo “Non vedo”, brano scritto dallo stesso artista con la produzione affidata a 3D e Walter Babbini aka WIBE, già noti nel circuito discografico per aver lavoro a progetti di successo come Nayt, Achille Lauro, Gemitaiz, Zucchero, Max Gazzè, Mannarino, Fabrizio Moro e molti altri.

In lavorazione il suo primo album, in uscita nel 2021.

Links:

IG: https://www.instagram.com/extracomunidarjo/

Spotify: https://spoti.fi/3sCOpZT

Ufficio stampa:

Alessandra Placidi

alessandraplacidi@gmail.com