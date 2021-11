“Non Vado al Fresco 2020”, il singolo di Sebastian per Medusa Film

NON VADO AL FRESCO 2020, versione rimasterizzata dello storico omonimo brano (contenuto in Miracolo Militante) di Sebastian con TRB rec di Andrea Tognassi – Music Publishing, è il brano di apertura del nuovo film Il Giudizio (con la presenza scenica di Sebastian live) per Medusa Film, disponibile su Amazon Prime Video con la partecipazione di Fortunato Cerlino.

In NON VADO AL FRESCO 2020 – uno dei brani più ascoltati dell’album Miracolo militante (Copyright / Publisher 2009 Trb Rec di Andrea Tognassi – Music Publishing) – Sebastian e Nex Cassel parlano del loro rapporto tormentato con le forze dell’ordine; il tema – seppur affrontato in chiave leggera, spesso ironica – presenta però anche riferimenti a gravi episodi di cronaca giudiziaria, primo tra tutti il caso dell’assassinio di Stefano Cucchi.

Lontano dall’essere un inno all’orgoglio criminale, NON VADO AL FRESCO 2020 può essere collocato a metà strada tra brano di denuncia e storytelling: i due artisti sostengono a gran voce la loro posizione nell’aspro conflitto tra ‘guardie e ladri’, prendendo le distanze dai luoghi comuni e dagli stereotipi.

Prodotto da Ventottodieci Produzioni in collaborazione con Medusa Film e Prime Video, Il Giudizio è disponibile su Amazon Prime Video.

Classe 1984, nato e cresciuto in provincia di Lecce, Sebastian esordisce nel 2004 all’interno del gruppo salentino Mas Mas con il disco “Shqiptalia”. Nel 2009 pubblica il suo album Miracolo Militante con TRB rec di Andrea Tognassi – Music Publishing, ormai divenuto una pietra miliare del rap italiano con la partecipazione di Inoki, Amir Issa, Aleaka e moltri altri.

Conosciuto precedentemente con lo pseudonimo di Killa Cali, ha collaborato con alcuni tra i più importanti artisti rap italiani, tra cui 3D, Coez, Gemitaiz, Gué Pequeno, MadMan, Nayt e Primo. Il suo ultimo album ufficiale, ‘Campo di Grano con Volo di Corvi’, è stato pubblicato nell’ottobre 2018.

Nel 2020 il suo brano “Non vado al Fresco”, tratto da Miracolo Militante è stato scelto da Medusa Film per il nuovo film “Il Giudizio”; rimasterizzato per il cinema e pubblicato nella sua nuova versione come NON VADO AL FRESCO 2020.

