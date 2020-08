“NON HO PIU’ REGOLE”: IL DEBUTTO DI MARTA TRONCI

Non ho più regole, è primo singolo di MARTA TRONCI, il cui esordio nel mondo del canto inizia nel 2010, con il coro Sant’Efisio di Capoterra, mentre l’esperienza da solista avviene con il “Tour Music Fest”, a cui ha poi seguito il famoso CET di Mogol.

Nel 2015 Marta partecipa al concorso nazionale “Nuove voci di Castrocaro” arrivando in semifinale, e nello stesso anno, vince il Premio Speciale della giuria internazionale e come miglior testo all’Eurofestival della Romania, la famosa rassegna musicale europea, che va in onda ogni anno anche in Italia in eurovisione, con numeri immensi di telespettatori.

Dopo aver vinto anche il Festival Internazionale città di Uta, nel 2016, Marta partecipa al concorso internazionale “Suoniamo insieme” dove si classifica al terzo posto, per poi essere presente anche al Festival Autori di Sanremo, dove si piazza niente meno che in finale al Palafiori, ottenendo anche una borsa di studio per un’importante accademia.

Ma le conquiste di Marta sono ancora tante e, nel 2018, approda alle semifinali di Area Sanremo Giovani, arriva poi prima agli Europei e, di nuovo, prima ai mondiali “Expectation Of the word” a Sochi in Russia; fino a che, nel 2019, è finalista al Trofeo Nilla Pizzi in onda su Tv Nazionali, concorso di punta nell’ambito della musica emergente, diretto e coordinato dal produttore Vincenzo Camporeale, il quale è anche autore del singolo di Marta. Brano che tra l’altro, esce proprio su etichetta Stay Record di cui Camporeale è il fondatore; non a caso Marta ha dichiarato quanto NON HO PIU REGOLE sia un vero e proprio sogno che si realizza e che lei si porta dentro da quando era ancora piccola “È stato emozionante avere a che fare con professionisti del settore, e realizzare il mio primo Video Clip. Sicuramente il luogo che ho sentito più vicino a me e che riuscisse ad esprimere quella rabbia che caratterizza l’intero brano è lo spazio pubblico di Leoncavallo che negli anni, è stato scenario di lotte e manifestazioni.

Nulla è stato dato al caso in questo Videoclip: i colori e i miei movimenti non vogliono altro che rappresentare la rabbia e la voglia di rompere quelle regole che ci rendono conformi.

Io non ho paura di osare, non ho paura di diventare la voce delle anime dei più fragili ,che nei momenti di difficoltà si fanno sopraffare dagli altri.

Come ogni artista emergente, il mio desiderio più grande come è normale che sia, è farmi conoscere dal pubblico e portare la mia musica dappertutto.

NON HO PIU’ REGOLE è solo l’inizio… “

Sonia Bellin

