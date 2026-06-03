“Non è semplice”: una ballad solida che conferma il percorso de Il Diavolo & l’Acqua Santa

“Non è semplice” è uno di quei brani che non hanno bisogno di alzare la voce per farsi sentire. Il Diavolo & l’Acqua Santa lavorano su una malinconia controllata, mai urlata, costruita attraverso un suono essenziale ma ben definito. Le influenze Britpop sono evidenti, ma non invadenti: diventano un punto di partenza, non un rifugio. La voce resta il centro emotivo del pezzo, con una interpretazione che sembra più raccontata che cantata. Il brano si sviluppa senza fretta, lasciando spazio a ogni passaggio, senza cercare scorciatoie o soluzioni facili. È proprio questa lentezza a renderlo interessante, perché obbliga all’ascolto. Il progetto artistico della band si conferma solido, con una direzione chiara e una libertà espressiva che non sfocia mai nella confusione. Non è un brano che punta a colpire subito, ma è uno di quelli che, ascolto dopo ascolto, trovano il loro spazio.